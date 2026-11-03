В Генштабе ВСУ отреагировали на события в Петропавловской Борщаговке – заявление

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отреагировал на события 2 ноября в Петропавловской Борщаговке Киевской области, где произошли стычки между гражданами и военнослужащими. В ведомстве подчеркнули необходимость объективного расследования инцидента и призвали не допускать самосуда, угроз военным и распространения непроверенных обвинений.

Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

3 ноября 2026, 13:36 Инцидент в Петропавловской Борщаговке: что нужно изменить в возвращении военных после СОЧ Военный адвокат Роман Лихачёв объяснил, как законно возвращать военнослужащих после СОЧ к службе, почему их пребывание в резервных батальонах затягивается на месяцы и какие изменения в законодательство необходимы.

Там подчеркнули, что украинские военнослужащие заслуживают уважения, защиты и справедливого отношения со стороны государства и общества. Военная форма не лишает человека права на достоинство, безопасность и защиту от насилия.

«Уважение к военнослужащему – не награда за безупречность. Это норма общества, ведущего войну за собственное существование», – отметили в ведомстве.

В Генштабе поддержали проведение объективного и беспристрастного расследования. Там подчеркнули, что выводы относительно возможных нарушений и ответственности конкретных лиц должны основываться исключительно на установленных фактах.

В то же время в ведомстве отметили, что право граждан требовать соблюдения закона не позволяет прибегать к самосуду, угрожать военнослужащим, препятствовать их законной деятельности или создавать угрозы их безопасности.

Отдельно в Генштабе напомнили, что процесс привлечения граждан в армию, а также возвращение военнослужащих после самовольного оставления части должны происходить в соответствии с законодательством и с уважением к человеческому достоинству. При этом уклонение от воинского долга и самовольное оставление части предусматривают установленную законом ответственность.

Кроме того, в ведомстве предостерегли от обнародования информации о местах пребывания военных, которая может помочь противнику установить их расположение. За распространение таких сведений в случаях, предусмотренных статьей 114-2 Уголовного кодекса Украины, может наступать уголовная ответственность.

В Генштабе также заявили, что россия пытается использовать внутренние конфликты для подрыва доверия к украинским Силам обороны. Поэтому граждан призвали воздерживаться от непроверенных обвинений и не использовать отдельные инциденты для дискредитации всех военнослужащих.

«Соблюдение закона является обязательным для всех. И государство должно быть одинаково принципиальным как в реагировании на возможные нарушения со стороны военнослужащих, так и в защите военных от противоправных действий, угроз и беспочвенных обвинений», – подытожили в Генштабе.

Напомним, 2 ноября в Telegram-каналах распространили сообщение о том, что вооруженные мужчины якобы удерживают около 40 человек в подвале здания. В полиции заявили, что информация о якобы незаконном удержании людей в заложниках и гибели мужчины не соответствует действительности.

Национальная гвардия Украины пообещала назначить служебное расследование, чтобы установить все обстоятельства инцидента в Петропавловской Борщаговке и выяснить, были ли нарушения.

А сегодня, 3 ноября, стало известно, что Государственное бюро расследований начало уголовное производство из-за событий 2 ноября в Петропавловской Борщаговке в Киевской области, где произошли стычки между гражданами и военнослужащими.

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