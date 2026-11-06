СМИ узнали первые подробности относительно обысков у одного из сотрудников ГУР

Сотрудники СБУ 6 ноября пришли с обысками к одному из сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины.
Об этом сообщил адвокат Маси Найем, а позже подтвердил медиа один из сотрудников ведомства.
Работник ГУР подтвердил следственные действия у одного из сотрудников, однако заявил о нарушении процедуры. Он отметил, что по закону обыски должны проходить в присутствии уполномоченных представителей ведомства.
«В соответствии со частью второй статьи 35 Закона Украины «О разведке» любые следственные действия в отношении действующего сотрудника спецслужбы должны проходить с ведома и исключительно в присутствии уполномоченных представителей разведывательного органа. Соответствующая норма, к сожалению, не была соблюдена», – отметил он.
В ГУР также подчеркнули, что ведомство готово содействовать процессу беспристрастного расследования, чтобы установить все обстоятельства в рамках действующего законодательства.
Как известно, ранее адвокат Маси Найем сообщил, что обыски проводят по делу, которое он связал с Монако. Вероятно, речь идет о покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева.
«Проходит безотлагательный обыск у сотрудника Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Вроде бы по делу Монако. Проводит его СБУ. Выбили дверь. Повалили на землю. Надели наручники», – написал адвокат.
В то же время в ГУР не уточняли, с каким именно делом связаны следственные действия.
Позже СБУ в комментарии УП подтвердили, что действительно проводят обыски в Киеве по делу о покушении в Монако.
«С целью полного и объективного расследования уголовного производства, связанного с событиями, которые произошли летом этого года в Княжестве Монако, Служба безопасности Украины и Национальная полиция при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора сегодня проводят соответствующие следственные действия в Киеве. Поскольку следствие продолжается, более подробная информация пока не разглашается», – сообщили в СБУ.
Напомним, в октябре бывший сотрудник СБУ Виталий Жикович, которого подозревают в участии в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева, дал противоречивые показания о заказчике операции.
Как известно, 29 июня возле жилого дома в Монако прогремел взрыв, который впоследствии французские правоохранители квалифицировали как покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева и еще двух человек.
Позже Ермолаев заявил, что для покушения на него могли использовать редкую взрывчатку из арсенала ГУР.
В то же время Службе безопасности Украины удалось восстановить видеозапись с камеры наблюдения, на которой зафиксирован момент покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.
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