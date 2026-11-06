Нефтегазовые доходы бюджета рф стали рекордными за полтора года

Нефтегазовые доходы бюджета страны-агрессора в октябре достигли максимума с апреля 2025 года на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и прыжка цен на российскую нефть.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов россии, которые приводит The Moscow Times.

3 июля 2026, 13:32 Как изменились доходы россии от экспорта нефти, бензина и дизеля с 2022 года Объемы российского экспорта нефти, бензина и дизеля за годы большой войны упали несущественно – в отличии от доходов. «Слово и дело» показывает на инфографике, как изменились показатели российского топливного экспорта с 2022 года.

Отмечается, что в октябре российский бюджет собрал 971,2 млрд рублей налогов с нефти и газа, что на 82,6 млрд рублей (9,3%) больше показателей октября прошлого года и на 518,8 млрд рублей превышает сентябрьский результат.

Согласно данным российского ведомства, объем сырьевых доходов стал максимальным за 19 месяцев. В то же время поступления ключевого налога на добычу полезных ископаемых установили рекорд с февраля 2024 года, составив 1,122 трлн рублей, что на 39% больше по сравнению с сентябрем и почти вдвое превышает показатель октября 2025 года.

Кроме этого, еще 385,6 млрд рублей бюджет россии получил в виде налога на дополнительный доход. Однако 415 млрд рублей государство-агрессор вынуждено было вернуть нефтяным компаниям в виде субсидий для НПЗ, которые в этом году более сотни раз подвергались атакам украинских беспилотников.

Финансовые аналитики отмечают, что рост обеспечила динамика цен на сырье. В частности, если в сентябре баррель российской нефти марки Urals стоил в среднем $92, то в октябре его средняя стоимость достигла $101,46 за баррель, установив максимум с 2014 года.

В то же время по итогам января-октября нефтегазовые поступления российского бюджета составили 6,44 трлн рублей, что на 14% меньше аналогичного периода прошлого года. При этом, как отмечается, в прошлом году нефтегазовые сборы сократились на 24% до 8,48 трлн рублей и стали самыми низкими за 5 лет.

Как известно, нефтегазовые доходы бюджета россии в сентябре 2026 года составили 452,4 млрд рублей.

Кроме того, в августе россия впервые начала импортировать автомобильный бензин из Индии из-за дефицита топлива, вызванного украинскими ударами по нефтеперерабатывающим заводам. Первая партия топлива прибыла в россия 5 августа.

Напомним, по данным СМИ, российские НПЗ увеличили переработку нефти на 25% после прекращения атак дронов.

На инфографике «Слово и дело» – сколько нефти покупают у россии Китай, Индия и Турция.

Также мы проанализировали, как изменился импорт российской нефти после удара по трубопроводу «Дружба».

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