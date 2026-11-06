ГСЧС восстанавливает медицинскую эвакуацию пациентов вертолетами

В Украине до конца года восстановят аэромедицинскую эвакуацию пациентов вертолетами ГСЧС, что позволит значительно сократить время транспортировки больных.

Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщили Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и Министерство здравоохранения Украины.

Новый порядок проведения аэромедицинской эвакуации пациентов воздушными судами ГСЧС утвердил Кабинет Министров Украины.

Речь идет о перевозке людей, нуждающихся в неотложной специализированной помощи, в частности за границу, а также транспортировке донорских органов.

2 ноября 2026, 11:14 Эвакуация из поездов во время воздушной тревоги: как пассажирам уберечься от обстрелов и что должна изменить «Укрзализныця» Транспортный эксперт Александр Красноштан объяснил правила безопасности для пассажиров и необходимость модульных укрытий на железнодорожных остановках.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, аэромедицинская эвакуация должна существенно сократить время транспортировки пациентов. Например, дорога из Харькова или Винницы в эвакуационный хаб в Жешуве сейчас может длиться как минимум 12 часов, тогда как самолетом этот маршрут можно будет преодолеть за 2–3 часа.

«Восстановление аэромедицинской эвакуации позволит выиграть самое ценное в борьбе за жизнь пациентов в тяжелом состоянии – время», – добавил Ляшко.

Воздушные суда ГСЧС смогут пересекать государственную границу и доставлять пациентов непосредственно в эвакуационный хаб. Это, в частности, должно ускорить эвакуацию украинцев, получивших травмы в результате войны и лечащихся в европейских странах в рамках программы Medevac Ukraine.

Аэромедицинскую эвакуацию будут применять, если наземная транспортировка между медучреждениями слишком длительная, сложная или может представлять риск для здоровья пациента. Речь идет как о перевозке между украинскими больницами, так и о транспортировке людей на лечение за границу.

Отдельно правительство определило условия для транспортировки донорских органов, предназначенных для трансплантации.

Воздушные суда ГСЧС смогут привлекать, если наземная транспортировка донорского сердца длится более 2 часов, донорской печени или легких – более 5 часов.

Также самолетами смогут перевозить бригады врачей, изымающих анатомические материалы человека для трансплантации, и необходимое медицинское оборудование.

Кроме этого, порядок определяет, кто может инициировать аэромедицинскую эвакуацию, как будут принимать решение о ее проведении, согласовывать маршрут и организовывать медицинское сопровождение пациента.

Ранее мы информировали, что во время действия режима прекращения огня на Херсонщине для проведения гуманитарной миссии в Олешках, Силам обороны Украины удалось провести эвакуацию жителей правобережья Херсонщины.

Также стало известно, что «Укрзализныця» запустила новую функцию в приложении, которая позволяет пассажирам просматривать среднее количество эвакуационных остановок и задержек для выбранного поезда.

Между тем, Латвия и Литва проводят первые совместные практические учения по эвакуации гражданского населения через государственную границу. В течение двух дней страны будут отрабатывать перемещение людей в обоих направлениях с привлечением десятков добровольцев.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.