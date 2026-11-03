Беспорядки в Петропавловской Борщаговке: СБУ установила около 100 участников

Служба безопасности Украины установила около ста человек, находившихся на месте столкновений в Петропавловской Борщаговке и принимавших участие в организации событий.

Об этом сообщил заместитель председателя СБУ Иван Рудницкий во время брифинга.

По словам правоохранителя, в настоящее время открыто три уголовных производства в отношении лиц, присутствовавших во время инцидента в Петропавловской Борщаговке.

3 ноября 2026, 13:36 Инцидент в Петропавловской Борщаговке: что нужно изменить в возвращении военных после СОЧ Военный адвокат Роман Лихачёв объяснил, как законно возвращать военнослужащих после СОЧ к службе, почему их пребывание в резервных батальонах затягивается на месяцы и какие изменения в законодательство необходимы.

«Службой безопасности Украины открыто уголовное производство по статье 114 со значком 1 – это воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины, а также другое уголовное производство по статье 114 со значком 2 – это несанкционированное распространение информации о расположении Сил обороны Украины», – заявил Рудницкий.

Кроме того, по данным Рудницкого, органами прокуратуры решен вопрос об объединении еще одного уголовного производства и приобщении к вышеуказанным – это уголовное производство по статье 294 – массовые беспорядки.

Также он назвал количество людей, которых удалось идентифицировать. По его словам, это мероприятие планировали, чтобы похитить одного из военных Нацгвардии. Инициаторы стремились вызвать общественный резонанс, чтобы привлечь других людей, в частности, жителей Киева и окраин столицы.

«На эту минуту идентифицировано и установлено около 100 человек, находившихся на месте совершения преступления, а также принимавших активное участие в их организации. У отдельных из них сейчас проводятся обыски, решается вопрос об их задержании и объявлении о подозрениях», – добавил заместитель председателя СБУ.

Он отметил, что одна из участниц могла пытаться мошенническим путем забрать мужчину, самовольно оставившего воинскую часть. Кроме того, она прячет своего мужа, который также находится в СОЧ.

Рудницкий утверждает, что женщина неоднократно попадала в поле зрения и дискредитировала власть, ее цель еще изучают. Действия вероятных организаторов задокументировали, продолжается следствие.

Сейчас обстановка в Киеве полностью контролируемая и спокойная, добавил он.

Ранее руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что правоохранительные органы задержали женщину, приехавшую на карете скорой помощи к дому в Петропавловской Борщаговке.

Также на события 2 ноября в Петропавловской Борщаговке отреагировал Генштаб ВС Украины. В ведомстве подчеркнули необходимость объективного расследования инцидента и призвали не допускать самосуда, угроз военным и распространения непроверенных обвинений.

Как известно, 2 ноября в Телеграм-каналах распространили сообщения о том, что вооруженные мужчины якобы удерживают около 40 человек в подвале здания. В полиции заявили, что информация о якобы незаконном удерживании людей в заложниках и гибели мужчины не соответствует действительности.

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