МОН проверило более 10 тысяч школ на готовность к длительным блэкаутам: где худшая ситуация

Министерство образования и науки Украины проверило 10 887 школ на готовность к длительным отключениям света. Более 90% учреждений способны автономно работать более восьми часов, в то же время наихудшую ситуацию зафиксировали в Киеве.

Об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки Украины.

5 ноября 2026, 10:45 Комфорт для жизни и учебы: сколько градусов должно быть зимой в школе, детсаду, квартире и больнице Какие рекомендованные температурные нормы для квартир, школ, детсадов и больниц во время отопительного сезона – на инфографике «Слово и дело».

По данным ведомства, полную или преимущественную автономность имеют 83% проверенных школ. Во время мониторинга учитывали пять критериев: возможность автономной работы более восьми часов, наличие альтернативного источника электропитания, автономного водо- и теплоснабжения, а также водоотведения.

Преимущественно готовыми считали учреждения, отвечающие четырем из пяти критериев.

В каких областях школы лучше и хуже всего готовы к блэкаутам

Как отметили в МОН, самые высокие показатели готовности к длительным отключениям электроэнергии зафиксировали в прифронтовых регионах. В частности, в Харьковской области уровень готовности школ составляет 99,3%, а в Запорожской — 91,3%.

В то же время значительно более низкие показатели зафиксировали в ряде других областей:

Волынская область — 41,6%;

Черниговская область — 43,1%;

Одесская область — 53,3%.

Самая сложная ситуация наблюдается в Киеве. По данным, которые непосредственно предоставили учреждения образования, только около 2% столичных школ полностью готовы к длительным отключениям электроэнергии.

Еще 23% школ Киева имеют преимущественную готовность, то есть отвечают четырем из пяти установленных критериев.

Как школы готовят к длительным отключениям света

В МОН также сообщили, что еще девять украинских школ завершили обустройство систем автономного энергообеспечения в рамках государственной субвенции 2026 года.

Речь идет об учреждениях образования в Волынской, Днепропетровской, Закарпатской, Полтавской и Сумской областях. В них установили солнечные электростанции, системы бесперебойного питания, накопители энергии и зарядные станции. Оборудование уже ввели в эксплуатацию, что позволит поддерживать работу критически важных систем и продолжать обучение даже во время длительных блэкаутов.

Кроме того, еще в пяти учреждениях образования основные работы завершены, однако оборудование пока готовят к вводу в эксплуатацию.

Всего в рамках государственной программы финансирование на усиление энергетической устойчивости предусмотрели для 314 учреждений образования.

В министерстве подчеркнули, что энергетическая независимость школ предусматривает не только резервное электропитание, но и возможность поддерживать надлежащую температуру в помещениях, обеспечивать водоснабжение и водоотведение.

Напомним, недавно правительство определило подходы к организации обучения в школах во время длительных воздушных тревог. Учреждения смогут самостоятельно выбирать формат занятий в зависимости от ситуации.

Министр образования и науки Андрей Бутенко сообщал, что в Украине 42% школ имеют укрытия, в которых можно не только переждать воздушную тревогу, но и продолжать учебный процесс. В целом укрытиями обеспечены 82% учащихся и воспитанников детских садов.

А наши аналитики выяснили, какими являются рекомендуемые температурные нормы для учебных, медицинских и жилых помещений в Украине.

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