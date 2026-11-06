Дроны, вероятно, атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае рф

В Краснодарском крае россии в ночь на 6 ноября прозвучали многочисленные взрывы на фоне атаки беспилотников. Вероятно, под ударом снова оказался Афипский нефтеперерабатывающий завод, после чего местные жители сообщили о сильном задымлении над городом.

Об этом сообщают российские СМИ.

1 ноября 2026, 16:51 Украина за три дня поразила НПЗ, которые обеспечивают 10% нефтепереработки россии Украина нанесла удары по трем российским нефтеперерабатывающим заводам с суммарной годовой мощностью около 33 млн тонн нефти.

По словам очевидцев, в районе поселка Афипский Северского района Краснодарского края прозвучали многочисленные взрывы, также была слышна работа противовоздушной обороны. Местные жители утверждают, что дым с территории нефтеперерабатывающего завода распространился до окраин Краснодара.

Кроме того, сообщалось об угрозе атак реактивных беспилотников и, вероятно, ракет в Ставропольском крае, Республике Адыгея и районе порта Темрюк.

Официального подтверждения поражения Афипского нефтеперерабатывающего завода пока нет. Масштабы возможных повреждений предприятия также остаются неизвестными.

Отметим, что Афипский НПЗ является одним из крупных нефтеперерабатывающих предприятий на юге россии. Его производственная мощность составляет около 6,6 млн тонн нефти в год. Продукцию предприятия используют, в частности, для обеспечения российских войск.

Напомним, в ночь на 5 ноября дроны атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россии – Рязанский НПЗ. После удара на предприятии возникли масштабный пожар.

Как известно, ранее The Wall Street Journal сообщало о временной паузе в ударах украинских сил по российским НПЗ с середины октября из-за давления Дональда Трампа. В СМИ предполагали, что это неофициальное затишье продлится как минимум до окончания промежуточных выборов в США.

Впрочем, уже 30 октября беспилотники атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области рф, где возник пожар на мощностях по производству реактивного топлива для российской авиации.

Следующей ночью, на 31 октября, под ударом оказался завод «Башнефть-Новойл» в Уфе, где взрывы вызвали возгорание установки каталитического риформинга Л-35 – одного из ключевых технологических узлов.

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