Президент Парагвая подал в отставку после того, как один из крупнейших банков страны потерпел крах

Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил об отставке на фоне скандала вокруг одного из крупнейших банков страны – Ueno Bank. Из-за его финансовых проблем около 3 млн клиентов потеряли доступ к своим счетам. Самого главу государства обвинили в конфликте интересов из-за его предыдущих деловых связей с владельцами банка.

Об этом сообщает Reuters.

Президент объявил об отставке, когда парламент уже рассматривал вопрос о его импичменте. Банковский скандал вызвал политический кризис и возмущение граждан, потерявших доступ к своим деньгам.

Крах Ueno Bank затронул около 3 млн клиентов – почти половину населения Парагвая. Из-за скандала также подал в отставку председатель центрального банка, а восьмерых руководителей финансового учреждения задержали.

Претензии к Пенье связаны с его бывшими деловыми связями с компанией Grupo Vázquez, которой принадлежал банк. До марта 2025 года президент был акционером этого учреждения. Также его обвиняли в участии в назначении руководителей банка.

Оппозиция упрекала главу государства в конфликте интересов, ненадлежащем использовании пенсионных средств и сокрытии проблем банка. Сам Пенья отрицал все обвинения.

После отставки он заявил, что самое важное сейчас — вернуть людям их деньги и защитить государственные средства.

Кризис спровоцировало решение центрального банка вмешаться в работу Ueno Bank из-за нарушений требований по платежеспособности. До этого банк обслуживал около 3 млн клиентов и управлял почти 850 млн долларов государственных средств.

Отставку Пеньи еще должен утвердить Сенат. После этого его полномочия должен перебрать вице-президент Педро Альяна. В то же время процедура импичмента может задержать передачу власти.

Напомним, ранее Министерство финансов США оштрафовало Bank of America, второй по величине банк страны, более чем на $1,21 млрд за нарушение законодательства о противодействии отмыванию средств и соблюдении санкций.

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