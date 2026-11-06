СМИ: Мелони упрекнула ЕС из-за отсутствия единой позиции по переговорам о мире в Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони попрекнула ЕС и призвала страны Европы согласовать подход к мирным переговорам по Украине. По ее мнению, многочисленные инициативы европейских стран без общего плана ослабляют позиции Европы и делают ее менее убедительной.

Об этом говорится в письме, которое Мелони направила президенту Европейского совета Антониу Коште. Документ оказался в распоряжении Euronews.

28 октября 2026, 12:18 Участие Европы в переговорах с россией усиливает позиции Украины – эксперт Политолог Владимир Фесенко объяснил, как участие Европы в переговорах с россией может усилить позиции Украины, а также раскрыл роль Стубба и Трампа и оценил перспективы поэтапного прекращения огня.

Итальянский премьер отметила, что европейские лидеры в последнее время започатковали несколько переговорных форматов, которые пересекаются между собой и не имеют четкого общего плана.

«Действовать беспорядочно, с инициативами, которые конкурируют и дублируют друг друга, не поможет нам ни в отношениях с партнерами, ни в убеждении тех, кого нужно остановить в их бессмысленной агрессии. Все это делает нас менее убедительными», – написала Мелони.

Среди примеров она упомянула неформальную встречу советников по национальной безопасности в Майами с участием представителей отдельных европейских стран, Украины, НАТО и ЕС, а также телефонный разговор лидеров Финляндии и Норвегии с президентом россии владимиром путиным.

Отдельно Мелони обратила внимание на большое количество переговорных форматов: группу E3 с участием Франции, Германии и Великобритании, «Коалицию желающих» из 37 стран, а также Берлинский формат, в который входят Германия, Франция, Польша и представители НАТО, G7 и ЕС.

Премьер предложила обсудить этот вопрос на неформальной встрече Европейского совета в Дублине на следующей неделе. Она призвала определить, кто именно будет представлять Евросоюз на мирных переговорах.

«Европа должна говорить одним голосом по Украине. Эту потребность больше нельзя откладывать», – подчеркнула Мелони.

Как отмечает Euronews, заявление прозвучало на фоне внутриполитического давления на итальянского премьера: оппозиция обвиняет ее правительство в утрате международного влияния, а часть политических сил призывает прекратить военную помощь Украине.

Напомним, 10-11 ноября в Абу-Даби должны состояться переговоры украинских и российских представителей при посредничестве США.

Как известно, 27 октября лидеры Финляндии и Норвегии Александр Стубб и Йонас Гар Стёре позвонили путину. Финский президент впоследствии рассказал, что передал российскому диктатору два предложения от Зеленского: первое касалось готовности провести прямую встречу глав государств, второе было о возможном перемирии в отдельных сферах, в частности в энергетике, продовольственной безопасности, обмене пленными и защите инфраструктуры.

Тогда Дания скептически оценила переговоры лидеров Финляндии и Норвегии с путиным.

Перед этим президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что представители Украины и Европы должны быть обязательными участниками любых мирных переговоров. По его мнению, решать судьбу суверенных стран за их спиной – опасно и недопустимо.

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