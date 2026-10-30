В Самарской области рф после атаки дронов горит Новокуйбышевский НПЗ

В Новокуйбышевске Самарской области россии после атаки беспилотников вспыхнул пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Предприятие производит, в частности, реактивное топливо для нужд российских военно-воздушных сил.

Об этом сообщают российские СМИ.

15 октября 2026, 16:47 Удары по российским НПЗ: гарантируют ли уступки США Украине мир и военную помощь Политолог Валерий Дымов объяснил, почему Украине не стоит прекращать удары по российским НПЗ из-за давления США, может ли Европа компенсировать американскую помощь и как это повлияет на позиции Киева на переговорах.

Утром 30 октября жители Новокуйбышевска сообщили о взрывах и работе противовоздушной обороны. Приблизительно в шесть утра в регионе официально объявили опасность атаки беспилотников.

По фотографиям, которые прислали местные жители, OSINT-аналитик установил, что возгорание произошло на территории Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода.

АО «Новокуйбышевский НПЗ» с 2007 года входит в группу компаний «Роснефть». Его производственная мощность составляет около 8,8 млн тонн нефти в год.

Завод выпускает более 20–30 видов нефтепродуктов, среди которых автомобильный бензин и дизельное топливо стандарта «Евро-5», реактивное топливо для воздушно-космических сил рф, битум и нефтяной кокс.

Напомним, прошлая атака на нефтеперерабатывающий завод произошла 22 августа. Удар по предприятию подтверждали в Генштабе.

Накануне сообщалось, что украинские военные временно останавливали удары по российским НПЗ после усиления давления со стороны президента Дональда Трампа. Неформальная пауза началась на прошлой неделе и может продлиться до завершения промежуточных выборов в США или дольше.

В то же время СМИ писали о том, что российские нефтеперерабатывающие заводы во второй половине октября увеличили объемы переработки нефти на 25% по сравнению с началом месяца. Это произошло после прекращения атак беспилотников на предприятия.

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