В Самарской области рф после атаки дронов горит Новокуйбышевский НПЗ

Национальная безопасность
Читати українською
В Новокуйбышевске Самарской области после атаки беспилотников вспыхнул пожар на НПЗ «Роснефти», который производит реактивное топливо для российской армии.
Фото Exilenova+

В Новокуйбышевске Самарской области россии после атаки беспилотников вспыхнул пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Предприятие производит, в частности, реактивное топливо для нужд российских военно-воздушных сил.

Об этом сообщают российские СМИ.

Удары по российским НПЗ: гарантируют ли уступки США Украине мир и военную помощьПолитолог Валерий Дымов объяснил, почему Украине не стоит прекращать удары по российским НПЗ из-за давления США, может ли Европа компенсировать американскую помощь и как это повлияет на позиции Киева на переговорах.

Утром 30 октября жители Новокуйбышевска сообщили о взрывах и работе противовоздушной обороны. Приблизительно в шесть утра в регионе официально объявили опасность атаки беспилотников.

По фотографиям, которые прислали местные жители, OSINT-аналитик установил, что возгорание произошло на территории Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода.

АО «Новокуйбышевский НПЗ» с 2007 года входит в группу компаний «Роснефть». Его производственная мощность составляет около 8,8 млн тонн нефти в год.

Завод выпускает более 20–30 видов нефтепродуктов, среди которых автомобильный бензин и дизельное топливо стандарта «Евро-5», реактивное топливо для воздушно-космических сил рф, битум и нефтяной кокс.

Напомним, прошлая атака на нефтеперерабатывающий завод произошла 22 августа. Удар по предприятию подтверждали в Генштабе.

Накануне сообщалось, что украинские военные временно останавливали удары по российским НПЗ после усиления давления со стороны президента Дональда Трампа. Неформальная пауза началась на прошлой неделе и может продлиться до завершения промежуточных выборов в США или дольше.

В то же время СМИ писали о том, что российские нефтеперерабатывающие заводы во второй половине октября увеличили объемы переработки нефти на 25% по сравнению с началом месяца. Это произошло после прекращения атак беспилотников на предприятия.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Россия Атака Война с Россией Нефтебаза НПЗ Удары по рф
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Обломки дрона упали на территории ТЦ в Киеве, пострадал ребенок
«Самому пожилому человеку 94 года»: Лубинец рассказал детали о гуманитарной миссии в Олешках
Зеленский провел встречу с Эрдоганом в Турции: ключевые тезисы разговора
В одном из торговых центров Калифорнии произошла стрельба, есть жертва и пострадавшие
Россияне ударили по многоэтажкам в Павлограде, среди раненых есть дети
Верховный лидер Ирана приказал расширить список целей для ударов по США и Израилю
Стычки перед Конституционным трибуналом в Польше: полиция сообщила о задержанных
Россияне пытаются дискредитировать ВСУ во время режима тишины в Херсонской области
Правительство и международные партнеры обсудили восстановление транспортной инфраструктуры
В Черниговской области готовятся принимать эвакуированных из оккупированных Олешек
Больше новостей