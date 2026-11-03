Дроны в очередной раз атаковали один из крупнейших НПЗ россии в городе Ярославль

В ночь на 3 ноября в российском Ярославле прозвучала серия взрывов. В результате атаки пожар вспыхнул на территории крупного нефтеперерабатывающего завода «Славнефть-ЯНОС» – одного из пяти крупнейших в стране.

Об этом сообщили украинские мониторинговые ресурсы и российские Telegram-каналы.

15 октября 2026, 16:47 Удары по российским НПЗ: гарантируют ли уступки США Украине мир и военную помощь Политолог Валерий Дымов объяснил, почему Украине не стоит прекращать удары по российским НПЗ из-за давления США, может ли Европа компенсировать американскую помощь и как это повлияет на позиции Киева на переговорах.

По информации OSINT-аналитиков Exilenova+, целью беспилотников стал Ярославский нефтеперерабатывающий завод. После удара на территории промышленной зоны возник пожар.

На обнародованных в соцсетях кадрах видно по меньшей мере три очага возгорания на территории предприятия.

Как отмечают росСМИ, пожар вспыхнул именно на территории «Славнефть-ЯНОС» на Московском проспекте в Ярославле.

Российские власти сообщали о беспилотной опасности в регионе, но последствия атаки на предприятии официально не подтверждали.

Стоит отметить, что «Славнефть-ЯНОС» является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий россии. Завод способен перерабатывать около 15 млн тонн нефти в год. Предприятие производит автомобильные бензины и дизельное топливо стандарта Евро-5, авиационный керосин и топливо для реактивных двигателей, широкий спектр масел, битумы, парафино-восковую продукцию, ароматические углеводороды, сжиженные газы и топочный мазут.

НПЗ входит в структуру «Славнефти», которую на паритетных началах контролируют «Роснефть» и «Газпром».

Как известно, российский завод уже неоднократно становился целью атак. Только в 2026 году пожары на территории «Славнефть-ЯНОС» фиксировались 17 сентября, 28 августа, 6 августа, 16 июля, 6 июля, 22 мая, 8 мая, 26 апреля и 28 марта.

Напомним, Украина за три дня поразила НПЗ, обеспечивающие 10% нефтепереработки россии.

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