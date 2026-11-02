Зеленский назвал условия, при которых Киев не будет бить по НПЗ россии

Украина не может не отвечать на удары россии, поскольку враг атакует энергетическую инфраструктуру страны. Однако, Киев готов остановить удары на тот период, на который хватит ракет к системе Patriot.

Об этом в интервью «Fox News» заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В частности Зеленский отметил, что провел «несколько различных» обсуждений этого вопроса с президентом США Дональдом Трампом и его помощниками. Вашингтон просит Киев прекратить такие атаки.

1 ноября 2026, 16:51 Украина за три дня поразила НПЗ, которые обеспечивают 10% нефтепереработки россии Украина нанесла удары по трем российским нефтеперерабатывающим заводам с суммарной годовой мощностью около 33 млн тонн нефти.

«Мы сказали: мы не можем не отвечать, когда россия атакует нашу энергетическую инфраструктуру, когда она убивает наших людей, наносит удары по объектам электроэнергетики, газовой отрасли, нефтеперерабатывающим заводам – по всему», – сказал президент.

В то же время, Украина готова прекратить атаки, если россия тоже остановит удары по украинской энергосистеме. Или же в случае – если получит оружие.

«Есть и другой вариант: предоставьте нам ракеты Patriot. Мы найдем средства – это не просто просьба о помощи... Мы готовы за них заплатить», – сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Украина прекратит атаки только на тот срок, на который ее обеспечат ракетами.

«Если вы хотите, чтобы мы не атаковали российские НПЗ месяц, дайте нам Patriot на месяц», – отметил президент Украины.

Как известно, Украина в течение нескольких недель не наносила ударов по российским НПЗ, поскольку об этом просила администрация президента США. Однако россия не прекратила атак на гражданскую инфраструктуру и энергетику Украины. Поэтому 30 октября Силы обороны возобновили удары.

За три дня Украина поразила три НПЗ и вывела из строя около 10% нефтеперерабатывающих мощностей рф.

На нефтеперерабатывающем заводе «Башнефть-Новойл» в Уфе загорелась установка каталитического риформинга Л-35 после атаки в ночь на 31 октября.

А в ночь на 1 ноября в городе Кстово Нижегородской области рф прозвучали взрывы. Под атакой оказался нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез».

Также президент Зеленский подтвердил удар по комбинату «Каменский» в Ростовской области.

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