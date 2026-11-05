Укрэнерго обнародовало графики отключений света на 6 ноября

В пятницу, 6 ноября, в части регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для всех категорий потребителей.

Об этом сообщили в НЭК Укрэнерго.

5 ноября 2026, 09:03 ГАВ, СГАВ, ГПО: что означают разные виды отключений электроэнергии В ряде областей Украины начали действовать ГАВ и СГАВ на фоне ударов россии и похолодания. «Слово и дело» объясняет разные виды отключений электроэнергии и когда их вводят.

По данным компании, графики почасовых отключений будут применяться с 00:00 до 23:59. В зависимости от региона и ситуации в энергосистеме ограничения будут составлять от 2,5 до 4 очередей.

Для промышленных потребителей в этот же период будут действовать графики ограничения мощности.

Причиной внедрения графиков остаются последствия массированных российских атак на энергетические объекты. В Укрэнерго предупредили, что ситуация в энергосистеме может изменяться из-за российских обстрелов.

«Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе», – добавили в Укрэнерго.

Напомним, ранее мы рассказывали, как власть обещает подготовить Украину к самой тяжелой военной зиме.

А накануне эксперт в комментарии «Слово и дело» объяснил, почему удары по энергетике создают угрозу для работы систем водоснабжения, сколько могут длиться перебои с водой и какие запасы стоит иметь дома.

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