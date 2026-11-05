Укрэнерго обнародовало графики отключений света на 6 ноября

В пятницу, 6 ноября, в части регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для всех категорий потребителей.
Об этом сообщили в НЭК Укрэнерго.
По данным компании, графики почасовых отключений будут применяться с 00:00 до 23:59. В зависимости от региона и ситуации в энергосистеме ограничения будут составлять от 2,5 до 4 очередей.
Для промышленных потребителей в этот же период будут действовать графики ограничения мощности.
Причиной внедрения графиков остаются последствия массированных российских атак на энергетические объекты. В Укрэнерго предупредили, что ситуация в энергосистеме может изменяться из-за российских обстрелов.
«Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе», – добавили в Укрэнерго.
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