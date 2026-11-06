Россия остается зависимой от западных лекарств, несмотря на попытки импортозамещения – СМИ

Россия спустя почти пять лет после начала полномасштабного вторжения в Украину остается зависимой от западных фармацевтических компаний. Несмотря на попытки Кремля наладить собственное производство медикаментов, более половины государственных расходов на закупку лекарств составляет импортная продукция.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитических компаний и экспертов фармацевтического рынка.

По подсчетам агентства на основе данных исследовательской группы DSM, за первые восемь месяцев 2026 года россия потратила на закупку медикаментов почти 700 млрд рублей (8,6 млрд долларов). При этом около 56% этих средств пришлось на импортные препараты, прежде всего сложные лекарства, которые российские производители не способны самостоятельно воспроизвести.

Для сравнения, в 2022 году доля импортных медикаментов составляла 57%. Таким образом, за почти пять лет полномасштабной войны россии против Украины зависимость страны от иностранных фармацевтических компаний практически не изменилась.

В Кремле признают эту проблему. В утвержденной владимиром путиным в конце прошлого года стратегии развития здравоохранения зависимость от импорта критически важных лекарств из стран, которые Москва считает недружественными, названа одним из самых серьезных вызовов национальной безопасности.

Российские власти поставили цель до 2030 года обеспечить внутреннее производство 80% жизненно необходимых лекарственных препаратов, на которые приходится основная часть государственных закупок. Однако эксперты сомневаются, что этого удастся достичь в ближайшее время.

По данным российской аналитической платформы Cursor, в течение первых трех кварталов 2026 года крупнейшими поставщиками лекарств в россии оставались западные фармацевтические компании.

В частности, лидировали швейцарские Roche и Novartis, а также британская AstraZeneca. В десятку крупнейших поставщиков также вошли французская Sanofi, аргентинская Tuteur Group и американские AbbVie и Johnson & Johnson. В то же время в этом рейтинге присутствовали только три российские компании.

Фармацевтическая продукция и основные медицинские изделия преимущественно не подпадают под санкции США, Европейского Союза и Великобритании по гуманитарным соображениям.

Несмотря на значительную зависимость от импорта, российская фармацевтическая промышленность демонстрирует рост. По подсчетам Bloomberg, за первые восемь месяцев 2026 года объемы производства лекарств были примерно на 71% выше, чем за аналогичный период 2021 года.

Фармацевтика стала одной из немногих отраслей российской экономики, помимо оборонной промышленности, которые продолжают активно развиваться.

Российские компании прежде всего сосредоточиваются на производстве более дешевых аналогов популярных иностранных препаратов, патентная защита которых закончилась. В частности, немецкая Bayer утратила многолетнее лидерство на российском розничном рынке после завершения патентной защиты препарата Xarelto, который применяют для предотвращения образования тромбов. Российские производители начали массово выпускать его аналоги.

Напомним, россия в конце июля импортировала почти 30 тысяч тонн нефтепродуктов из Южной Кореи. Поставки состоялись на фоне роста потребности рф в импортном топливе из-за ударов Украины по российской энергетической инфраструктуре.

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