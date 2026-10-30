Украина приостановила удары по НПЗ россии из-за давления Трампа – WSJ

Украинские военные временно остановили удары по российским НПЗ после усиления давления со стороны президента Дональда Трампа. Неформальная пауза началась на прошлой неделе и может продлиться до завершения промежуточных выборов в США или дольше.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с военными операциями.

15 октября 2026, 16:47 Удары по российским НПЗ: гарантируют ли уступки США Украине мир и военную помощь Политолог Валерий Дымов объяснил, почему Украине не стоит прекращать удары по российским НПЗ из-за давления США, может ли Европа компенсировать американскую помощь и как это повлияет на позиции Киева на переговорах.

По данным издания, украинским подразделениям, отвечающим за дальнобойные удары, в середине октября сообщили, что кампанию против российских НПЗ фактически приостанавливают.

В то же время украинские власти официально не объявляли о прекращении ударов. Зеленский во время общения с журналистами отметил, что военные в течение последних дней «действовали осторожнее», но приказа не атаковать российские НПЗ не получали. По его словам, украинские беспилотники продолжают поражать другие цели на территории россии.

WSJ напоминает, что до этого Трамп неоднократно требовал остановить удары по НПЗ в россии. И уже 20 октября во время встречи в Осло спецпредставитель США Джаред Кушнер повторил это требование Зеленскому.

«Кушнер, который присоединился к встрече удаленно из-за болезни, сказал Зеленскому, что тот должен приостановить удары, поскольку он и спецпосланник США Стив Уиткофф посвящают много времени, энергии и авиационного топлива посредничеству с Москвой, сообщил один из американских чиновников. 30-дневная пауза в ударах по нефтеперерабатывающим заводам была бы для Украины способом выразить признательность, отметил этот американский чиновник», – отмечает WSJ.

Европейские союзники также советовали Зеленскому временно воздержаться от ударов по российским НПЗ накануне выборов в США.

Взамен Киев хотел получить встречные шаги: энергетическое перемирие, дополнительные ракеты Patriot или разрешение использовать Starlink в россии для поражения ракетных установок. Однако ни одно из этих предложений не получило дальнейшего развития.

Последний известный удар по российской нефтяной инфраструктуре Украина нанесла 20 октября – по нефтеперекачивающей станции трубопровода «Дружба» в Тамбовской области. До этого атаковали объекты в Санкт-Петербурге, Рязанской области и газовый завод в Сургуте.

Напомним, 15 октября президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина возобновит удары по российским НПЗ после трехдневной паузы, на которую Киев согласился по просьбе США. Глава государства тогда подчеркнул, что пока Украина воздерживалась от атак на энергетические объекты рф, Москва продолжала обстреливать украинскую гражданскую инфраструктуру и убивать мирных жителей.

Между тем, как писали СМИ, во второй половине октября российские нефтеперерабатывающие заводы увеличили объемы переработки нефти на 25% по сравнению с началом месяца. Этот рост произошел на фоне временного прекращения атак беспилотников на предприятия.

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