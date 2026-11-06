Рубио ответил на слухи об отставке и возможном уходе из команды Трампа

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что не планирует покидать администрацию Дональда Трампа. В то же время он не стал отвечать на вопросы о своих президентских амбициях и выборах 2028 года.

Об этом американский чиновник рассказал в интервью The New York Times.

4 ноября 2026, 18:29 Маятник Трампа пошел назад. Колонка Леонида Швеца Несмотря на чувствительное поражение на промежуточных выборах, Дональд Трамп никуда не денется еще два с лишним года, и с этим обстоятельством предстоит жить как Америке, так и Украине.

Рубио прокомментировал сообщения СМИ о своей возможной отставке и уходе из команды Трампа. Госсекретарь заявил, что с самого начала планировал оставаться в администрации до завершения президентского срока.

Таким образом госсекретарь опроверг информацию о том, что может покинуть должность ради участия в будущей президентской кампании.

В то же время Рубио отказался обсуждать возможное участие в выборах 2028 года. Ранее он заявлял, что поддержит вице-президента Джей Ди Вэнса, если тот решит баллотироваться.

NYT пишет, что в последнее время Вэнс публично дистанцировался от некоторых решений администрации Трампа, в частности относительно войны с Ираном, поддержки Израиля и экономической ситуации в США. Это произошло после неудачных для республиканцев результатов выборов.

Рубио заявил, что не принимал участия во внутриполитических дискуссиях, однако признал, что рост цен на топливо вряд ли можно назвать поводом для предвыборных похвал. В то же время он подчеркнул, что Трамп заслуживает признания за готовность принимать непопулярные, но необходимые решения.

Напомним, до этого издание The Independent сообщило, что государственный секретарь США Марко Рубио может покинуть администрацию Дональда Трампа после промежуточных выборов в Конгресс, чтобы сосредоточиться на подготовке к президентской кампании 2028 года.

Как известно, Рубио вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом ранее называли одними из основных кандидатов на выборах в 2028 году.

Ранее сообщалось, что после разгрома республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс однопартийцы Трампа начали его открыто критиковать.

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