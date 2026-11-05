Президент отреагировал на перекрытие дороги в Киеве из-за длительного отсутствия света

Президент Владимир Зеленский прокомментировал акции с перекрытием дороги в Киеве из-за длительного отсутствия электроэнергии.

Заявление прозвучало во время интервью главы государства ТСН.

5 ноября 2026, 15:04 Удары по энергетике: угрожает ли украинским городам длительное отсутствие воды Александр Харченко объяснил, почему удары по энергетике создают угрозу для работы систем водоснабжения, сколько могут длиться перебои с водой и какие запасы стоит иметь дома.

«Вчера видел, люди перекрыли одну из дорог в Киеве, в столице. Я звонил министру внутренних дел Выговскому. Он мне говорит: «Мы там еще поработали, потому что действительно часть людей не имела долгий период времени электричества», – сказал он.

По его словам, на энергетическом объекте не хватало сотрудников, из-за чего восстановительные работы затянулись.

«Нельзя ремонтировать в развалочку, как говорится. И молодцы, полицейские сработали, привели на объект электриков, все заработало. И что народ? Народ разошелся. И слава Богу, потому что перекрывать – это определенно не путь», – заявил Зеленский.

Отдельно президент высказался о работе руководства «Киевводоканала».

«Если нужно менять менеджмент водоканала, пусть меняют. Одних слов, что мы готовы, мы будем работать 24 на 7, недостаточно», – добавил Зеленский.

Напомним, вечером 4 ноября в Киеве жители сразу в нескольких локациях перекрыли дорогу из-за длительного отсутствия электроэнергии. Из-за протестов движение транспорта на этих участках было усложнено.

Также сообщалось, что 5 ноября в столице снова возникли перебои с водой из-за обесточивания объектов водоканала.

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