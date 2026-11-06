Трамп заявил о возможности «большой сделки» по Украине и всей Европе

Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке «масштабной сделки» по урегулированию войны россии против Украины. По его словам, договоренности могут касаться не только Украины, но и всей Европы.

Об этом Трамп сказал журналистам во время общения в Овальном кабинете Белого дома.

13 октября 2026, 15:27 За кулисами «дизель-шоу»: Украине предложили новый мирный план Новый мирный план для Украины предусматривает четыре пункта, касающихся восстановления, гарантий безопасности, экономического сотрудничества и прекращения боевых действий на линии фронта, – насколько они реалистичны.

Отвечая на вопрос репортера, президент США заявил о «большой сделке», которая, по его словам, готовится по войне в Украине и якобы может касаться всей Европы. При этом Трамп не раскрыл подробностей возможных договоренностей.

«Сделка будет. Это будет большая сделка, и она будет касаться не только Украины. Я даже могу сказать, что она может охватить всю Европу. Это будет большая, прекрасная сделка, и все будут в восторге», – заявил президент США.

Трамп также подтвердил, что встречался в Белом доме со спецпредставителем российского диктатора владимира путина Кириллом Дмитриевым. Однако отказался уточнять, какие именно вопросы они обсуждали.

В то же время, по словам американского президента, с представителями украинской делегации, которые тоже, как и Дмитриев, присутствовали в Белом доме на встрече с первой леди Меланией, он не общался.

Американский президент выразил надежду, что войну удастся завершить в ближайшее время. Кроме того, он анонсировал новые сообщения относительно переговорного процесса в течение следующих одного-двух недель.

В то же время Трамп не пояснил, кто именно может стать участником будущего соглашения, какие вопросы оно будет предусматривать и что означает его возможное распространение на всю Европу.

Отдельно журналисты спросили президента США, поднимает ли он во время контактов с путиным вопрос российских ударов по гражданскому населению Украины. Трамп ответил, что постоянно обращает внимание на этот вопрос с обеих сторон.

«Россия теряет гражданских тоже», – сказал Трамп.

По его оценке, общие потери россии и Украины в войне составляют около 25 тысяч человек ежемесячно.

Напомним, ранее Дональд Трамп уже неоднократно заявлял о близком завершении войны и отмечал, что санкции против рф могут помешать договоренностям с путиным.

Кроме того, американский лидер заявил о планах США возобновить бизнес-сотрудничество как с Украиной, так и с россией после окончания боевых действий.

Тем временем, до этого The Atlantic писало, что Трамп рассчитывает заключить мирное соглашение на декабрьском саммите G20 в Майами и ради этого может усилить давление на Киев для получения уступок.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.