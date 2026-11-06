Швеция введет усиленные проверки на границах в течение следующих шести месяцев. Такое решение приняли из-за угрозы диверсий и других гибридных атак, которые могут быть связаны с россией.

Об этом сообщает Reuters.

31 августа 2026, 16:22 Гибридная война против Европы: российский след в диверсиях на заводах и складах ЕС На инфографике «Слово и дело» – публично известные диверсии на заводах ЕС, участие россии в которых установлено или является более чем вероятным.

В Министерстве юстиции Швеции объяснили, что дополнительный контроль поможет выявлять угрозы и противодействовать деятельности вражеских субъектов, передвигающихся по территории Шенгенской зоны.

Министр юстиции Гуннар Строммер заявил, что полномасштабная война россии против Украины создала серьезные риски для безопасности Швеции и других стран Европейского Союза. В частности, возросла угроза диверсий.

Поводом для усиления внимания к таким угрозам стали и недавние инциденты в Европе. В сентябре Германия обвинила россию в попытке атаковать аэропорт с помощью беспилотника, а Эстония заявила о причастности российских спецслужб к поджогу здания оборонной организации. Москва отвергла эти обвинения.

Швеция входит в Шенгенскую зону, где обычно действует свободное передвижение без регулярного пограничного контроля. В то же время страна уже вводила временные проверки из-за нелегальной миграции и организованной преступности.

В мае шведское правительство приняло решение, которое позволяет усиливать контроль из-за серьезных трансграничных преступлений, терроризма и угроз, связанных с деятельностью других государств.

Подобные проверки также проводят некоторые другие страны Шенгенской зоны, в частности Франция, Германия, Норвегия и Дания.

Напомним, в ночь на 3 ноября польские пограничники обнаружили подозрительную активность у границы с Калининградской областью рф и благодаря привлечению сил безопасности предотвратили возможную провокацию.

Ранее сообщалось, что Эстония сняла запрет на транспортировку противопехотных мин по своей территории и намерена возвести около 150 бункеров у российской границы для усиления обороны.

Тем временем Литва до этого отправила военнослужащих на границу с Калининградской областью рф для помощи пограничной службе в ее охране.

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