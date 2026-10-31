В российской Уфе после атаки горит ключевая установка на НПЗ

На нефтеперерабатывающем заводе «Башнефть-Новойл» в Уфе, вероятно, загорелась установка каталитического риформинга Л-35 после атаки в ночь на 31 октября. Она является одним из ключевых элементов технологического процесса нефтепереработки.

Об этом сообщают российские СМИ.

По предварительным данным, на предприятии горит установка каталитического риформинга Л-35. Она отвечает за производство высокооктанового компонента автомобильного бензина – риформата, а также водорода, необходимого для очистки моторного топлива.

Как отмечает издание Astra, без стабильной работы этой установки предприятие технически не может производить современные виды экологического топлива.

Напомним, в сентябре подразделения Сил обороны поразили два российских нефтеперерабатывающих завода – «Башнефть-УНПЗ» в Уфе и Куйбышевский НПЗ в Самаре. На территории обоих предприятий зафиксировали пожары.

А прошлой ночью в Новокуйбышевске Самарской области россии после атаки беспилотников вспыхнул пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Предприятие производит, в частности, реактивное топливо для нужд российских военно-воздушных сил.

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