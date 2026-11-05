На одном из крупнейших российских НПЗ после атаки БПЛА возник масштабный пожар

В ночь на 5 ноября дроны атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россии – Рязанский НПЗ. После удара на предприятии возник масштабный пожар.

Об этом сообщает российское издание Astra, а также украинские мониторинговые ресурсы Exilenova+ и Supernova+.

Беспилотники ночью атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод в россии. После атаки на территории предприятия вспыхнул пожар.

Около 02:00 в Рязанской области объявили угрозу атаки беспилотников. Впоследствии местные жители начали сообщать о многочисленных взрывах, работе противовоздушной обороны и звуках дронов.

OSINT-аналитики Astra установили, что очаг пожара расположен непосредственно на территории Рязанского НПЗ.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших в россии. Предприятие производит автомобильный бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут и битум.

Его продукцию поставляют в Москву и центральные регионы рф. Кроме того, завод обеспечивает топливом потребности Министерства обороны россии.

Также завод выпускает авиационный керосин ТС-1, который использует военная авиация рф.

Напомним, ранее The Wall Street Journal сообщало о временной паузе в ударах украинских сил по российским НПЗ с середины октября из-за давления Дональда Трампа. В СМИ предполагали, что это неофициальное затишье продлится как минимум до окончания промежуточных выборов в США.

Впрочем, уже 30 октября беспилотники атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области рф, где возник пожар на мощностях по производству реактивного топлива для российской авиации.

Следующей ночью, против 31 октября, под ударом оказался завод «Башнефть-Новойл» в Уфе, где взрывы вызвали возгорание установки каталитического риформинга Л-35 – одного из ключевых технологических узлов.

А в ночь на 1 ноября взрывы прозвучали в городе Кстово Нижегородской области, где атаке, по предварительным данным, подвергся НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез».

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