Латвия и Литва начали первые совместные учения по эвакуации гражданского населения

Латвия и Литва проводят первые совместные практические учения по эвакуации гражданского населения через государственную границу. В течение двух дней страны будут отрабатывать перемещение людей в обоих направлениях с привлечением десятков добровольцев.

Об этом сообщает Delfi.

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Согласно сценарию учений, в четверг жителей Латвии будут эвакуировать в литовский город Пасвалис по маршруту Даугавпилс-Екабпилс-Пасвалис. Во вторник аналогичную операцию проведут в обратном направлении – из Шяуляя в латвийскую Кекаву.

Участники отработают весь процесс: от оповещения населения, регистрации и организации транспорта до передачи ответственности на границе, приема людей и обеспечения их питанием и временным жильем.

Отдельное внимание уделят эвакуации уязвимых категорий населения, в том числе людей с инвалидностью, пожилых и семей с маленькими детьми. Также проверят взаимодействие служб при перебоях с электроснабжением и связью.

В литовском Департаменте пожарной охраны и спасения подчеркнули, что это плановые учения, которые не связаны с конкретной угрозой безопасности. Их результаты используют для усовершенствования процедур эвакуации на случай масштабных кризисов.

Напомним, недавно стало известно, что правительство и военные Литвы усилят охрану стратегических объектов после попытки поджога помещения, где хранилось оборудование спутниковой связи Starlink.

Также сообщалось, что в Литве начали внедрять украинскую акустическую систему обнаружения дронов.

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