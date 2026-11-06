Акции ИИ-компаний обвалились после победы демократов на выборах в США – СМИ

Американский технологический рынок пережил крупнейшее однодневное падение с апреля 2025 года. После убедительной победы демократов на промежуточных выборах инвесторы начали массово продавать акции компаний, связанных с искусственным интеллектом, опасаясь ужесточения ограничений на строительство дата-центров.

Об этом сообщает Reuters.

21 сентября 2026, 12:49 Пять тревожных признаков того, что ИИ способен уничтожить человечество ИИ беспокоит правительства и своих творцов, передовые модели используют преступники, а сами нейросети все меньше зависят от людей. На инфографике «Слово и дело» – пять признаков, что искусственный интеллект имеет потенциал для уничтожения человечества.

Отмечается, что индекс Nasdaq Composite упал на 5,5%, а Nasdaq 100 – на 6,4%. В целом технологические компании потеряли $2,5 трлн рыночной капитализации. От рекордного уровня 6 октября Nasdaq Composite подешевел почти на 12%.

Главная обеспокоенность инвесторов связана с возможным замедлением строительства дата-центров. Они потребляют значительные объемы электроэнергии и воды, поэтому местное сопротивление и сложности с получением разрешений могут затормозить реализацию проектов. По оценке UBS, под угрозой может оказаться до 30% запланированного прироста мощностей дата-центров в США в 2028 году.

Дополнительное давление на рынок создают высокие расходы на развитие ИИ, сомнения относительно окупаемости инвестиций и сложности с финансированием.

Наибольшие потери понесли производители полупроводников и операторы облачной инфраструктуры. Индекс полупроводниковых компаний упал на 12%. Акции AMD подешевели на 17%, Nebius – на 15%, CoreWeave – на 10%, Nvidia – на 9%. Также снизились котировки Microsoft, Amazon и Alphabet.

Более 14% потеряли акции операторов дата-центров Applied Digital, Cipher Digital и IREN. От октябрьских пиков бумаги CoreWeave и Nebius подешевели минимум вдвое. По данным Bloomberg, Microsoft также усиливает контроль над некоторыми проектами строительства дата-центров, которые реализуют эти компании и Nscale.

Распродажа сказалась и на азиатских рынках: снизились японский Nikkei и южнокорейский Kospi. Кроме того, падение поставило под вопрос сроки ожидаемого IPO компании Anthropic.

Индекс волатильности VIX, известный как «индикатор страха Уолл-стрит», показал самый большой рост с декабря 2024 года.

По мнению основателя Incline Investment Management Теда Паркгилла, инвесторы все больше учитывают не только потенциал искусственного интеллекта, но и реальную стоимость его развития. Он подчеркнул, что перспективность технологии не гарантирует оправданности нынешней стоимости акций всех компаний этого сектора.

Напомним, Илон Маск потратил около 446 млн долларов на поддержку республиканцев на промежуточных выборах в США, однако большинство его кандидатов проиграли, в частности в Техасе и Огайо. Эти результаты могут влиять на планы Маска по возведению дата-центров в Техасе, где губернатор Грег Эбботт активно способствовал технологическим инвестициям.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что стремительное развитие искусственного интеллекта и связанных с ним отраслей способно усилить риски для мировой экономики.

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