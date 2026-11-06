«Можем подумать об онлайн-выборах»: Зеленский высказался о голосовании во время войны

Президент Владимир Зеленский не исключил возможности проведения онлайн-выборов в Украине во время войны. При этом он подчеркнул, что для организации голосования необходимо найти способ обеспечить участие всех граждан, в частности военнослужащих на фронте, украинцев за рубежом и жителей оккупированных территорий.

Об этом глава государства рассказал в интервью немецкому телеведущему Яну Бемерманну для программы ZDF Magazin Royale.

8 сентября 2026, 15:06 Лишь 18% украинцев выступают за безусловное проведение выборов до конца войны Лишь 18% украинцев считают, что выборы должны состояться до окончания войны. 39% выступают за проведение выборов только после завершения боевых действий.

По словам Зеленского, вопрос проведения выборов в Украине поднимают президент США Дональд Трамп и его окружение, а также российский диктатор владимир путин.

Президент отметил, что организовать голосование во время войны сложно из-за безопасности и технических препятствий. В частности, около 9 млн украинцев находятся за рубежом, еще несколько миллионов — на временно оккупированных территориях. В то же время значительное количество военных продолжает выполнять боевые задачи на передовой.

Зеленский подчеркнул, что проведение выборов без возможности проголосовать для военнослужащих было бы несправедливым, ведь именно они защищают независимость Украины.

«Мы можем подумать об онлайн-выборах. Возможно, это осуществимо, но тогда парламент должен искать и находить решения», – заявил глава государства.

Он также предостерег, что проведение выборов во время войны может вызвать раскол в обществе.

Отдельно Зеленский рассказал, что предлагал американской стороне договориться с россией о зимнем прекращении огня. По его словам, это позволило бы обеспечить людей электроэнергией и водой, а также создать условия для проведения голосования.

«Я сказал американцам: вы можете договориться с россиянами о прекращении огня на зиму. Тогда у людей будут электричество и вода. И в это время мы также сможем провести выборы, если вы все в США хотите меня заменить», – отметил президент.

В то же время Зеленский подтвердил, что после окончания войны выборы в Украине состоятся.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что считает своим долгом идти на второй срок, если президентские выборы в Украине пройдут еще до окончания войны.

Перед этим, реагируя на призыв Дональда Трампа выбрать нового главу государства, Зеленский подтвердил готовность организовать выборы при условии полного прекращения огня со стороны россии в течение 60 дней.

В то же время, по данным опроса по заказу «Слово и дело», проведение выборов до завершения боевых действий поддерживают лишь 18% украинцев.

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