Зеленский заявил, что рассчитывает на увеличение поддержки со стороны США после победы демократов

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что после победы Демократической партии на промежуточных выборах в США поддержка Украины со стороны Вашингтона усилится. В частности, он надеется на активизацию финансовой и военной помощи.

Об этом глава государства заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF.

5 ноября 2026, 17:19 Триумф демократии: поможет ли новый Конгресс возобновить помощь от США Демократическая партия может возобновить финансирование Украины. Но придется преодолевать сопротивление Дональда Трампа и суммы не будут большими.

По словам Зеленского, в ходе избирательной кампании демократы четко сигнализировали о намерении уделять больше внимания войне рф против Украины. Он подчеркнул, что поддержка Киева должна оставаться общим приоритетом обеих американских партий, однако в последние годы связи между Вашингтоном и европейскими союзниками ослабли.

Президент отметил, что усиление помощи Украине со стороны Конгресса, в частности, поставки оружия и финансирования, может повлиять на дальнейшие решения Кремля.

«Этот позитив будет влиять на путина, и он будет думать о том, есть ли ему смысл воевать дальше», – заявил Зеленский.

Напомним, по результатам промежуточных выборов Демократическая партия получает большинство и в Сенате, и в Палате представителей США. Таким образом, республиканцы теряют контроль над обеими палатами Конгресса, который ранее имели при президентстве Дональда Трампа.

После получения контроля над обеими палатами Конгресса демократы смогут вынести на голосование вопрос о новой поддержке Украины. Вместе с тем, Трамп уже заявил о готовности блокировать любые законопроекты демократов, которые сочтет неприемлемыми.

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