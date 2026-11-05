Рубио может уйти из команды Трампа, чтобы готовиться к президентским выборам-2028 в США – СМИ

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Госсекретарь США Марко Рубио может покинуть администрацию Дональда Трампа после промежуточных выборов в Конгресс.
Фото: nbcnews.com

Государственный секретарь США Марко Рубио может покинуть администрацию Дональда Трампа после промежуточных выборов в Конгресс, чтобы сосредоточиться на подготовке к президентской кампании 2028 года.

Об этом пишет The Independent со ссылкой на источники в Республиканской партии США и британском правительстве.

Маятник Трампа пошел назад. Колонка Леонида ШвецаНесмотря на чувствительное поражение на промежуточных выборах, Дональд Трамп никуда не денется еще два с лишним года, и с этим обстоятельством предстоит жить как Америке, так и Украине.

в настоящее время Рубио рассматривается как один из главных претендентов на выдвижение кандидатом от Республиканской партии, где его основным конкурентом может стать вице-президент Джей Ди Вэнс.

По словам собеседников издания, пребывание в должности госсекретаря может повредить президентским перспективам Рубио из-за необходимости отвечать за непопулярные решения администрации. Среди них, в частности, война с Ираном.

Источники также предполагают, что после выборов администрацию могут оставить еще четверо-пятеро высокопоставленных должностных лиц. Сам госсекретарь ранее заявлял, что полностью сосредоточен на работе в администрации Трампа.

Напомним, накануне СМИ сообщили, что после разгромного поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США однопартийцы президента Дональда Трампа начали открыто критиковать его политику и стиль руководства.

СМИ также заявили, что Конгресс Соединенных Штатов готовит импичмент министра обороны США Пита Хегсета, которого обвиняют в негативных последствиях войны в Иране.

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