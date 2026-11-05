Убивство Екатерины Гандзюк: Европейский суд по правам человека обнародовал решение

Европейский суд по правам человека 5 ноября обнародовал решение по делу об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк.

ЕСПЧ постановил, что причастность государства к смертельному нападению с использованием кислоты на антикоррупционную активистку Гандзюк нарушает право на жизнь и свободу выражения взглядов, говорится в решении учреждения.

Суд обязал Украину выплатить ее семье €80 тысяч компенсации морального вреда и еще €4 тысячи судебных издержек.

Суд единогласно признал заявление приемлемым и установил нарушение статьи 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая гарантирует право на жизнь, а также статьи 10 – о свободе выражения взглядов.

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40 тысяч евро компенсации морального вреда должны совместно получить родители активистки Виктор и Надежда Гандзюк. Еще 40 тысяч евро присудили ее мужу Сергею Денисову.

В решении суд подчеркнул, что Екатерина Гандзюк была известной общественной активисткой и представительницей общественного контроля. Она разоблачала вероятные коррупционные нарушения, критиковала региональные власти и правоохранителей, расследовала нападения на журналистов и активистов, а также сообщала о возможной противоправной деятельности влиятельных местных деятелей.

Суд отметил, что материалы дела свидетельствуют о непосредственной связи нападения с этой деятельностью.

«Это нападение представляло собой крайнюю форму вмешательства в свободу выражения взглядов госпожи Гандзюк», – говорится в решении ЕСПЧ.

Дело Гандзюк

Как известно, 31 июля 2018 года возле подъезда своего дома в Херсоне Екатерину Гандзюк облили серной кислотой. В результате нападения ожоги охватили 40% ее тела. Активистка перенесла несколько операций, однако 4 ноября 2018 года умерла.

Непосредственных исполнителей нападения приговорили к лишению свободы на сроки от 3 до 6,5 года.

В 2023 году Днепровский районный суд Киева назначил 10 лет заключения Владиславу Мангеру и Алексею Левину, которых обвиняли в организации нападения. Мангер отрицал свою вину и заявил о намерении подать апелляцию.

В июне 2026 года стало известно об отставке председательствующей судьи по делу.

В годовщину смерти активистки Екатерины Гандзюк, в США призвали привлечь к ответственности лиц, стоящих за нападением.

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