Главе Пентагона Хегсету готовятся объявить импичмент – CNN

Конгресс Соединенных Штатов готовит импичмент министра обороны США Пита Хегсета, которого обвиняют в негативных последствиях войны в Иране.

Вопрос могут поставить на голосование уже на следующей неделе, пишет «CNN» со ссылкой на источники в Республиканской партии.

По данным издания, конгрессмен Томас Масси из Кентукки, известный антитрамповский законодатель-республиканец, заявил, что планирует инициировать голосование за импичмент Хегсета, когда Конгресс вернется к работе на следующей неделе. Источники в Республиканской партии подтвердили, что ожидают принятия этого решения в течение нескольких дней.

CNN пишет, что многие республиканцы обеспокоены разгромным поражением на промежуточных выборах, поэтому быстро перекладывают вину за результаты на Хегсета, который, как утверждается, сыграл главную роль в убеждении Дональда Трампа напасть на Иран. При этом у Хегсета, как заявляют законодатели, не было стратегии выхода и плана преодоления неизбежных политических последствий.

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Республиканцы считают, что Хегсет, громкий сторонник войны. Он переоценил способность США быстро и легко выиграть конфликт. Партия обвиняет его также в продолжении призывов к эскалации.

По их словам, конфликт ухудшил кризис повышения цен в США и спровоцировал промежуточное восстание избирателей против Республиканской партии.

Однако Трамп продолжает верить в Хегсета, пишет издание, ссылаясь на сообщения нескольких чиновников Белого дома. Президент лично симпатизирует главе Пентагона и заявил своим помощникам о готовности оказывать сопротивление попыткам импичмента или расследованию против министра обороны.

«Всего два дня назад президент был с ним в комнате и говорил ему: ты мой лучший парень. Ты лучший из всех, кто у меня есть», – сказал CNN один из чиновников.

Трамп также может почувствовать дополнительную необходимость оставить Хегсета, если решит продолжить дальнейшие удары по Ирану.

Близкий к Хегсету человек после промежуточных выборов сообщил изданию, что министр обороны ожидает остаться на своем посту и готов бороться с импичментом. Глава Пентагона заявил, что готов отвечать за каждое политическое решение, считая, что он хорошо подготовлен к защите на потенциальных публичных слушаниях в Конгрессе, контроль над которым в январе перейдет к демократам.

Напомним, также представители Сената США направили Илону Маску письмо с требованием сохранить документы, связанные с замедлением работы системы Starshield в Украине. Это часть подготовки к расследованию, которое демократы планируют провести после получения контроля над Конгрессом в январе.

Кроме этого, после получения контроля над обеими палатами Конгресса демократы смогут вынести на голосование вопрос о новой поддержке Украины.

Также мировые медиа сообщили, что после разгромного поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США однопартийцы президента Дональда Трампа начали открыто критиковать его политику и стиль руководства.

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