Эрдоган планирует обсудить с путиным завершение войны в Украине после визита Зеленского

Политика
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После встречи с президентом Владимиром Зеленским, которая состоялась в конце октября, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган хочет поговорить о завершении войны с главой Кремля владимиром путиным.
Фото: EPA-EFE

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган планирует провести переговоры с главой Кремля владимиром путиным по урегулированию войны против Украины, после обсуждения этих вопросов с президентом Владимиром Зеленским во время его визита в Стамбул.

Об этом сообщают «Европейская правда» и Reuters, цитируя заявление Эрдогана во время визита в Южную Корею.

Украина оказалась на втором месте в мире по объему долгов перед МВФУкраина оказалась среди крупнейших должников МВФ, опередив все остальные европейские государства. Самым крупным заемщиком Фонда в мире остается Аргентина.

Согласно словам турецкого лидера, после встречи с украинским президентом в Стамбуле он стремится «рассмотреть российский аспект этого вопроса» непосредственно с главой Кремля.

«Как Турция, мы делаем все возможное, чтобы открыть путь к миру, и будем продолжать это делать. После этой встречи с господином Зеленским мы хотим также провести переговоры с господином путиным, чтобы рассмотреть российский аспект этого вопроса. Между тем мои коллеги, прежде всего министр иностранных дел, проведут переговоры со своими партнерами и, надеемся, подготовят российскую сторону к этой встрече», – отметил Эрдоган.

Турецкий президент также в очередной раз подтвердил готовность Анкары выступать посредником и способствовать возобновлению прямого переговорного процесса между Киевом и Москвой.

В то же время, как пишет Reuters, в Кремле заявили, что четкого графика контактов между лидерами двух стран пока нет. По словам пресс-секретаря путина Дмитрия Пескова, конкретные планы относительно разговора пока не согласованы, однако при необходимости диалог могут организовать в кратчайшие сроки.

Как известно, недавно президент Зеленский в Стамбуле провел переговоры с лидером Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. В частности, главы государств обсудили возможное участие Анкары в переговорном процессе по завершению войны, а также пути для безопасного судоходства в Черном море.

Впоследствии Зеленский заявил о готовности к встрече с путиным в Турции.

Напомним, 29 октября Эрдоган заявлял о готовности Анкары присоединиться к усилиям по возобновлению дипломатического процесса между Украиной и россией, чтобы завершить войну путем переговоров.

Также сообщалось, что Турция и ООН готовят новый раунд переговоров между россией и Украиной относительно перемирия в Черном море.

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