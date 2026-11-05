У местных бюджетов сейчас есть 170 млрд грн для финансирования своих нужд – Минфин

На счетах местных бюджетов по состоянию на 1 ноября накопилось 170,1 млрд гривен. Это на 74,9 млрд грн или в 1,8 раза больше, чем было в начале 2026 года.

Соответствующую информацию опубликовало министерство финансов.

20 октября 2026, 18:42 Сколько средств из местных бюджетов направили на ремонт разрушенного жилья города Украины «Слово и дело» обратилось с запросами в горсоветы крупнейших украинских городов по расходам на ремонт разрушенного жилья за годы большой войны. Ответы предоставили Киев, Одесса, Сумы, Чернигов, Запорожье и Николаев. Подробности – на инфографике.

В ведомстве отметили, что такие остатки средств позволяют органам местного самоуправления и дальше финансировать первоочередные потребности общин.

Кроме того, в октябре Минфин полностью перечислил предусмотренные из государственного бюджета трансферты в общий фонд местных бюджетов.

Общая сумма выплат составила 22,5 млрд грн. В частности, общины получили 2,6 млрд грн базовой и 1,7 млрд грн дополнительных дотаций.

Напомним, в начале октября в ряде украинских городов заявили о задержках платежей Госказначейства, которые могут осложнить подготовку к отопительному сезону. Речь идет, в частности, об оплате газа, электроэнергии, водоснабжения, зарплате работникам коммунальных предприятий и необходимых ремонтов. Советница главы Ассоциации городов Украины после этого заявила, что общины уже начали предоставлять часть жизненно необходимых услуг в долг.

Вместе с тем, эксперт отмечал, что нехватка средств на местные расходы не означает дальнейших проблем с финансированием обороны.

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