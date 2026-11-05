В Финляндии осудили россиянина и гражданина Азербайджана за повреждение подводных кабелей

Окружной суд города Хельсинки вынес приговор капитану российского судна Fitburg Андрею Максименко и азербайджанскому боцману Усалу Маджидову по делу о повреждении подводных кабелей в Финском заливе в конце прошлого года.

Об этом сообщает Yle.

31 августа 2026, 16:22 Гибридная война против Европы: российский след в диверсиях на заводах и складах ЕС На инфографике «Слово и дело» – публично известные диверсии на заводах ЕС, участие россии в которых установлено или является более чем вероятным.

Максименко приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, а Маджидова – к 2 годам и 10 месяцам. Оба мужчины постановили немедленно взять под стражу.

Согласно материалам дела, 31 декабря судно протащило якорную цепь с якорем по морскому дну примерно на 130 километров. В результате были повреждены два подводных телекоммуникационных кабеля. Кроме того, существовала угроза повреждения еще семи кабелей связи и электроснабжения, а также газопровода.

Суд пришел к выводу, что капитан и боцман знали об опущенном якоре, но допустили продолжение движения судна. В то же время ответственность Максименко признали большей из-за его полномочий руководить судном.

Также осужденных обязали совместно возместить расходы на ремонт кабелей. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, недавно сообщалось, что Европейский Союз рассматривает создание нового механизма совместного ответа на российские гибридные атаки, которые не достигают уровня вооруженного нападения. Речь идет о протоколе, который должен помочь странам ЕС координировать действия в ответ на диверсии, кибератаки, поджоги и вторжения беспилотников.

А в НАТО ранее заявляли, что усиливают обмен разведывательной информацией из-за инцидентов, которые, вероятно, связаны с россией.

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