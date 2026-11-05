Операция «Карфаген»: ВАКС избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту операции «Карфаген» – Виталию Рыбалке. Мужчину подозревают в участии в преступной организации и пытках человека. Суд отправил его под стражу без права внесения залога.

Такое решение принял следственный судья ВАКС Виктор Маслов, сообщает Центр противодействия коррупции.

5 ноября 2026, 11:49 Дело «Карфаген»: почему увольнение правоохранителей не решит проблему коррупции Михаил Жернаков объяснил, почему после разоблачения коррупции в правоохранительных органах необходимы кадровые и системные реформы и как дело «Карфаген» может повлиять на евроинтеграцию Украины.

По версии НАБУ, Рыбалка в преступной организации имел прозвище «Боксер» и был подчиненным Андрея Осипова по прозвищу «Криминал».

Следствие считает его одним из трех нападавших, избивших потерпевшего. Этот эпизод зафиксирован на видео, опубликованном НАБУ.

Во время заседания прокурор САП также заявил, что Осипов присылал Рыбалке фотографии автомобиля потерпевшего, полученные через систему «Безопасный город» от сотрудника СБУ. Сам Рыбалка назвал подозрение «полным бредом» и заявил, что в случае затягивания процесса мобилизуется в ряды ВСУ.

Напомним, 4 ноября НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной группировки, которая подкупала высокопоставленных чиновников силовых структур для прикрытия мошеннических колл-центров и другого теневого бизнеса.

Накануне НАБУ и САП сообщили о подозрении двум высокопоставленным чиновникам Нацполиции, начальнику ДЗНД СБУ и основателю боксерского клуба, фигурирующим в расследовании НАБУ в рамках операции «Карфаген».

Также сообщалось, что суд уже избрал в рамках этого дела меру пресечения заместителю начальника ДСР Нацполиции Ценову.

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