Маск вложил $446 млн в выборы в США, но поддержанные им республиканцы проиграли – Politico

Американский миллиардер Илон Маск потратил около 446 млн долларов на поддержку кандидатов-республиканцев во время промежуточных выборов в США. Однако, несмотря на значительные вложения, большинство политиков, за которых он выступал, проиграли. В частности, неудачными для республиканцев стали выборы в Техасе и Огайо.

Об этом сообщает Politico.

4 ноября 2026, 18:29 Маятник Трампа пошел назад. Колонка Леонида Швеца Несмотря на чувствительное поражение на промежуточных выборах, Дональд Трамп никуда не денется еще два с лишним года, и с этим обстоятельством предстоит жить как Америке, так и Украине.

По подсчетам медиа, Маск вложил в выборы 446 млн долларов. Издание отмечает, что это наибольшая сумма, которую когда-либо тратил на избирательные кампании человек, сам не баллотировавшийся на них. Более 200 млн долларов Маск направил на кампании, связанные с Техасом.

Среди проигравших – Кен Пакстон, баллотировавшийся в Сенат от Техаса, и Вивек Рамасвами, кандидат в губернаторы Огайо.

Одной из наиболее заметных неудач стала победа демократки Джины Инохосы над действующим губернатором-республиканцем Грегом Эбботтом в Техасе.

Этот результат может повлиять на планы Маска по строительству дата-центров в штате. В последние годы Техас стал одной из главных площадок для возведения таких объектов. Грег Эбботт поддерживал технологические компании и инвесторов, вкладывавших средства в это направление.

Издатель Hunterbrook Media Сэм Коппельман отметил, что Техас должен был стать местом, где компании могли бы беспрепятственно строить дата-центры для развития искусственного интеллекта, несмотря на недовольство такими объектами в других штатах.

После объявления результатов Маск прокомментировал их в соцсети X. Он написал, что «дата-центры в космосе сейчас кажутся более привлекательными». Впоследствии миллиардер пошутил, что его «космические лазеры для вмешательства в выборы на этот раз не сработали».

После победы демократов на выборах руководители крупных технологических компаний могут столкнуться с большим вниманием со стороны Конгресса США. Некоторые представители Демократической партии уже предлагают вызвать их на парламентские слушания.

В частности, конгрессмен от Техаса Грег Касар заявил, что избиратели отказались поддерживать республиканцев, среди прочего, из-за их зависимости от денег миллиардеров из сферы искусственного интеллекта.

Напомним, Демократическая партия одержала победу на промежуточных выборах в Конгресс США и будет удерживать контроль над обеими его палатами. В частности, на выборах в Сенат от штата Техас впервые почти за четыре десятилетия победил демократ – Джеймс Таларико. Кроме того, в Северной и Южной Каролине представители Демократической партии завоевывают сенатские кресла впервые за 10 и 28 лет соответственно.

Тем временем сокрушительный проигрыш Республиканской партии на промежуточных выборах заставил однопартийцев президента Дональда Трампа перейти к открытой критике его курса и стиля управления. Среди главных причин провала республиканцы называют военную кампанию против Ирана, удорожание топлива и продуктов, а также публичное поведение самого главы государства.

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