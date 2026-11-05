Премьер Британии заявил, что не пригласит путина на саммит G20 в 2027 году

Мир
Читати українською
Премьер-министр Великобритании заявил, что путин не получит приглашение на саммит Большой двадцатки, который состоится в 2027 году.
Фото: independent.co.uk

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что российский диктатор владимир путин не получит приглашение на саммит «Большой двадцатки», который состоится в Манчестере в следующем году.

Об этом сообщает Reuters.

Отвечая на вопрос издания, пригласят ли Путина на встречу лидеров G20, Бернем коротко ответил: «Нет».

Издание указывает, что россия остается участницей объединения, несмотря полномасштабное вторжение в Украину. По традиции страна-хозяйка саммита приглашает на него всех членов группы.

Напомним, следующий саммит G20 запланирован на ноябрь 2027 года в Манчестере. В этом году встреча пройдет на территории США, и путин уже получил на нее приглашение.

СМИ сообщали, что глава Кремля, вероятно, проигнорирует встречу G20 и вместо этого планирует переговоры с Си Цзиньпином в Китае.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит G20, который состоится в декабре в Майами. По его словам, он не видит никаких препятствий для участия украинского лидера. При этом сам Зеленский заявил, что пока не получал официального приглашения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Владимир Путин Саммит Война в Украине Саммит G20 Британия Энди Бернем
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Укрэнерго обнародовало графики отключений света на 6 ноября
Латвия и Литва начали первые совместные учения по эвакуации гражданского населения
В Финляндии осудили россиянина и гражданина Азербайджана за повреждение подводных кабелей
У местных бюджетов сейчас есть 170 млрд грн для финансирования своих нужд – Минфин
Операция «Карфаген»: ВАКС избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела
Убивство Екатерины Гандзюк: Европейский суд по правам человека обнародовал решение
Эрдоган планирует обсудить с путиным завершение войны в Украине после визита Зеленского
Россияне атаковали дронами и УАБами Запорожья
Зеленский рассказал, сколько похищенных россией детей уже вернула Украина
авторская колонкаТриумф демократии: поможет ли новый Конгресс возобновить помощь от США
Больше новостей