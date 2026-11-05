Премьер Британии заявил, что не пригласит путина на саммит G20 в 2027 году

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что российский диктатор владимир путин не получит приглашение на саммит «Большой двадцатки», который состоится в Манчестере в следующем году.

Об этом сообщает Reuters.

Отвечая на вопрос издания, пригласят ли Путина на встречу лидеров G20, Бернем коротко ответил: «Нет».

Издание указывает, что россия остается участницей объединения, несмотря полномасштабное вторжение в Украину. По традиции страна-хозяйка саммита приглашает на него всех членов группы.

Напомним, следующий саммит G20 запланирован на ноябрь 2027 года в Манчестере. В этом году встреча пройдет на территории США, и путин уже получил на нее приглашение.

СМИ сообщали, что глава Кремля, вероятно, проигнорирует встречу G20 и вместо этого планирует переговоры с Си Цзиньпином в Китае.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит G20, который состоится в декабре в Майами. По его словам, он не видит никаких препятствий для участия украинского лидера. При этом сам Зеленский заявил, что пока не получал официального приглашения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.