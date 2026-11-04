Демократы выиграли выборы в Конгресс США – AP

Демократическая партия выиграла промежуточные выборы в Конгресс США и будет контролировать обе его Палаты. На выборах в Сенат США от Техаса впервые за почти 40 лет одержал победу представитель демократов Джеймс Таларико. А в Северной и Южной Каролине впервые за 10 и 28 лет на выборах в Сенат победили демократы.

Об этом в среду, 4 ноября, сообщили агентства «Associated Press» и «The Guardian».

Результаты выборов

По предварительным данным «Associated Press», Демократическая партия выиграла промежуточные выборы в Конгресс США и будет контролировать обе его Палаты, где до этого имели большинство республиканцы. Так, в Сенате демократы получают как минимум 54 места из 100, а в Палате представителей будут иметь по меньшей мере 226 голосов из 435. Подсчет голосов еще продолжается.

Демократам также удалось сохранить контроль над местами в Джорджии и Нью-Гэмпшире.

Выборы в Сенат

Соперник Джеймса Таларико, который впервые за 38 лет одержал победу с демократами, обогнал республиканца Кена Пакстона, который является близким союзником президента США Дональда Трампа.

3 ноября 2026, 10:38 Не только Конгресс: кого выбирают на промежуточных выборах в США Сегодня в США пройдут промежуточные выборы, которые называют одними из важнейших в современности. Кого на них выбирают и какие шансы у демократов победить республиканцев – на инфографике «Слово и дело».

Таким образом Таларико стал первым представителем Демократической партии, который получил место в Сенате от Техаса после Ллойда Бентсена, победившего на выборах в 1988 году.

Во время кампании 37-летний политик сосредоточился на вопросах снижения повседневных расходов американцев, а также пообещал добиваться возобновления рассмотрения обвинений в коррупции в адрес Пакстона, которого поддержал Дональд Трамп.

А в Северной и Южной Каролине впервые за долгое время победили представители Демократической партии США Рой Купер и Энни Эндрюс.

Купер, бывший губернатор Северной Каролины, станет первым демократом, который будет представлять этот штат в Сенате за 10 лет. Он победил Майкла Уотли, бывшего председателя Национального комитета Республиканской партии.

Купер сменит уходящего в отставку республиканца Тиллиса. Его победа стала первым случаем, когда место в Сенате перешло к демократам во время нынешних промежуточных выборов.

Напомним, что тем временем президент Америки Дональд Трамп заявил, что будет накладывать вето на законопроекты демократов, которые посчитает неприемлемыми.

Также известно, что менее чем за неделю до промежуточных выборов в Конгресс США досрочно проголосовали уже более 43 млн американцев. Темпы голосования значительно превышают показатели большинства предыдущих избирательных кампаний.

А мировые медиа информировали, что выборы в Конгресс США могут стать самыми дорогими в истории страны. Пятьдесят крупнейших доноров уже направили на поддержку политических сил 2,77 млрд долларов.

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