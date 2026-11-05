Россияне атаковали дронами и УАБами Запорожья

Национальная безопасность
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Войска рф 5 ноября нанесли серию ударов по городу Запорожье. Враг применил, в частности, беспилотники и управляемые авиабомбы.
Фото: akzent.zp.ua

Российские оккупационные войска в четверг, 5 ноября, нанесли серию ударов по городу Запорожье. Враг применил, в частности, беспилотники и управляемые авиабомбы.

Об атаке сообщили местные Telegram-каналы.

Воздушные силы отмечали, что на город летят БПЛА, а также вражеские «Бандероли» и УАБы.

По последней информации, в городе прогремели по меньшей мере 5 взрывов. Местные паблики после информации ВС ВСУ сообщили, что как минимум одна воздушная цель была сбита.

Также Telegram-каналы опубликовали фото столба дыма, который поднимается в районе города.

Напомним, что количество погибших в результате удара рф по Камышевахе Запорожской области 2 ноября увеличилось до 43 человек, еще более 30 человек могут оставаться под завалами.

Также сообщалось, что 5 ноября враг ударил по критической инфраструктуре Виннитчины, есть раненые.

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Запорожье Вторжение России Дрон Обстрел Война в Украине УАБ
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