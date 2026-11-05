Демократы в Конгрессе США смогут одобрить новую помощь Украине – Reuters

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Демократы после получения контроля над Сенатом и Палатой представителей США смогут инициировать новую помощь Украине и блокировать ослабление санкций против россии.
фото: Kevin Carter/Getty Images

После получения контроля над обеими палатами Конгресса демократы смогут вынести на голосование вопрос о новой поддержке Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Маятник Трампа пошел назад. Колонка Леонида ШвецаНесмотря на чувствительное поражение на промежуточных выборах, Дональд Трамп никуда не денется еще два с лишним года, и с этим обстоятельством предстоит жить как Америке, так и Украине.

Демократы в США после перехода контроля над обеими палатами Конгресса смогут добиваться принятия новых пакетов помощи Украине. В частности, они будут иметь возможность самостоятельно определять повестку дня голосований и выносить соответствующие законопроекты на рассмотрение.

По информации агентства, демократы получат контроль над обеими палатами с января. Это позволит им инициировать голосование за новую помощь Киеву. В Reuters отмечают, что соответствующее решение может заручиться поддержкой двух третей конгрессменов – количеством голосов, необходимым для преодоления президентского вето.

Помощники демократов называют поддержку Украины одним из приоритетов партии.

В то же время агентство обращает внимание, что президент Дональд Трамп фактически прекратил прямую финансовую и военную помощь Украине, хотя в Конгрессе сохраняется широкая поддержка Киева среди представителей обеих партий.

Демократы хотят заблокировать возвращение российского дизтоплива на рынок Еще одним направлением работы демократов может стать противодействие отмене санкций в отношении российского дизельного топлива.

В частности, конгрессмен Грегори Микс, который, вероятно, возглавит комитет Палаты представителей по иностранным делам, инициировал двухпартийный законопроект. Он предусматривает блокирование планов администрации Трампа по возвращению российского дизтоплива на мировой рынок.

В то же время окончательное количество мест, которые демократы получат в большинстве, пока остается неопределенным.

Напомним, по результатам промежуточных выборов Демократическая партия получает большинство и в Сенате, и в Палате представителей США. Таким образом, республиканцы теряют контроль над обеими палатами Конгресса, который ранее имели при президентстве Дональда Трампа.

После поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс Трамп заявил о готовности блокировать вето любые законопроекты демократов, которые сочтет неприемлемыми.

В то же время в СМИ отмечали, что европейские союзники опасаются возможного усиления давления со стороны Дональда Трампа на НАТО из-за избирательной неудачи республиканцев. Среди вероятных шагов Вашингтона называют сокращение военного присутствия США в Европе, урезание финансирования Альянса и ограничение поставок оружия Украине.

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