Демократы в Конгрессе США смогут одобрить новую помощь Украине – Reuters

После получения контроля над обеими палатами Конгресса демократы смогут вынести на голосование вопрос о новой поддержке Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

4 ноября 2026, 18:29 Маятник Трампа пошел назад. Колонка Леонида Швеца Несмотря на чувствительное поражение на промежуточных выборах, Дональд Трамп никуда не денется еще два с лишним года, и с этим обстоятельством предстоит жить как Америке, так и Украине.

Демократы в США после перехода контроля над обеими палатами Конгресса смогут добиваться принятия новых пакетов помощи Украине. В частности, они будут иметь возможность самостоятельно определять повестку дня голосований и выносить соответствующие законопроекты на рассмотрение.

По информации агентства, демократы получат контроль над обеими палатами с января. Это позволит им инициировать голосование за новую помощь Киеву. В Reuters отмечают, что соответствующее решение может заручиться поддержкой двух третей конгрессменов – количеством голосов, необходимым для преодоления президентского вето.

Помощники демократов называют поддержку Украины одним из приоритетов партии.

В то же время агентство обращает внимание, что президент Дональд Трамп фактически прекратил прямую финансовую и военную помощь Украине, хотя в Конгрессе сохраняется широкая поддержка Киева среди представителей обеих партий.

Демократы хотят заблокировать возвращение российского дизтоплива на рынок Еще одним направлением работы демократов может стать противодействие отмене санкций в отношении российского дизельного топлива.

В частности, конгрессмен Грегори Микс, который, вероятно, возглавит комитет Палаты представителей по иностранным делам, инициировал двухпартийный законопроект. Он предусматривает блокирование планов администрации Трампа по возвращению российского дизтоплива на мировой рынок.

В то же время окончательное количество мест, которые демократы получат в большинстве, пока остается неопределенным.

Напомним, по результатам промежуточных выборов Демократическая партия получает большинство и в Сенате, и в Палате представителей США. Таким образом, республиканцы теряют контроль над обеими палатами Конгресса, который ранее имели при президентстве Дональда Трампа.

После поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс Трамп заявил о готовности блокировать вето любые законопроекты демократов, которые сочтет неприемлемыми.

В то же время в СМИ отмечали, что европейские союзники опасаются возможного усиления давления со стороны Дональда Трампа на НАТО из-за избирательной неудачи республиканцев. Среди вероятных шагов Вашингтона называют сокращение военного присутствия США в Европе, урезание финансирования Альянса и ограничение поставок оружия Украине.

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