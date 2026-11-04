Трамп пригрозил ветировать законопроекты демократов после поражения республиканцев на выборах

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Дональд Трамп после поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США пригрозил накладывать вето на законопроекты демократов.
Фото X / Donald J. Trump

Президент США Дональд Трамп после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс заявил, что будет накладывать вето на законопроекты демократов, которые посчитает неприемлемыми.

Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News.

Не только Конгресс: кого выбирают на промежуточных выборах в СШАСегодня в США пройдут промежуточные выборы, которые называют одними из важнейших в современности. Кого на них выбирают и какие шансы у демократов победить республиканцев – на инфографике «Слово и дело».

По словам Трампа, право вето является одним из самых мощных инструментов, которыми обладает президент США. Он подчеркнул, что готов использовать его для блокирования законодательных инициатив демократов.

«Как вы знаете, такое уже случалось ранее, и не раз. Это право вето – одно из самых мощных полномочий, которыми обладает президент. Они будут присылать мне абсурдные законопроекты, а я буду накладывать на них вето», – заявил Трамп.

Кроме того, президент США опубликовал в собственной соцсети Truth Social фотографию красной бейсболки с надписью «Вето», таким образом подчеркнув свою позицию относительно будущих законодательных инициатив демократов.

Дональд Трамп после поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США пригрозил накладывать вето на законопроекты демократов.
Donald Trump / Truth SocialИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

Как известно, накануне Трамп допускал, что ему придется активно использовать право вето, если Демократическая партия получит большинство в Конгрессе по итогам промежуточных выборов.

Напомним, по предварительным прогнозам на промежуточных выборах в Конгресс США ожидается, что Демократическая партия как минимум получит контроль над Палатой представителей, завоевав большинство мест. На данный момент известно, что также демократы отобрали у республиканцев два ключевых места в Сенате – от Северной и Южной Каролины.

Ранее сообщалось, что промежуточные выборы в Конгресс США могут стать самыми дорогими в истории страны. Пятьдесят крупнейших доноров уже направили на поддержку политических сил 2,77 млрд долларов. Крупнейшим индивидуальным спонсором стал американский миллиардер Илон Маск.

Как известно, менее чем за неделю до промежуточных выборов в Конгресс США досрочно проголосовали уже более 43 млн американцев. Темпы голосования значительно превышают показатели большинства предыдущих избирательных кампаний.

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