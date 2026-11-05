Удар по Камышевахе: количество жертв продолжает расти

Число погибших в результате российского авиаудара по поселку Камышеваха Запорожской области возросло до 43 человек. При этом нашли живой женщину, считавшуюся пропавшей без вести.

Об этом сообщают президент Владимир Зеленский и пресс-служба полиции Запорожской области.

После встречи с президентом Португалии Антониу Жозе Сегуру в Мадриде Зеленский отметил, что продолжает расти число жертв в результате российского удара 2 ноября.

«Поблагодарил за соболезнования в связи с российским ударом по обычной школе в Камышевахе, где люди получали гуманитарную помощь. Уже четвертые сутки там продолжается поисково-спасательная операция. По состоянию на данный момент известно, что погибли 43 человека. Мои соболезнования родным и близким», – заявил украинский президент.

Зеленский уточнил, что еще десятки людей могут оставаться под завалами. Поисково-спасательная операция продолжается уже четвертые сутки.

При этом одного человека, считавшегося пропавшим без вести, сегодня удалось найти живым.

Как отметили в полиции, 56-летняя женщина не выходила на связь с родственниками после того, как произошел авиационный удар по поселку 2 ноября, поэтому люди обратились к правоохранителям с просьбой помочь найти их родственницу.

«После авиаудара, нанесенного 2 ноября по поселку Камышеваха, родные потеряли связь с 56-летней Ольгой. Сегодня поиски завершились успешно – Ольгу разыскали. К счастью, женщина жива и невредима», – заявили правоохранители.

Сообщается, что за первые трое суток поисков правоохранители установили местонахождение семи человек, с которыми родные потеряли связь после атаки.

Напомним, российские войска в течение утра 2 ноября нанесли несколько ударов авиабомбами по поселку Камышеваха, в частности атаковали школу, которую использовали для раздачи гуманитарной помощи местным жителям. Накануне президент Владимир Зеленский сообщал о 42 погибших.

Сегодня стало известно, что в столичной больнице скончалась 66-летняя женщина, тяжело раненная во время массированного российского удара по Киеву 10 октября.

Также сообщалось, что в ночь на 5 ноября россияне запустили по Украине две ракеты Х-35 и 128 беспилотников. Украинская противовоздушная оборона обезвредила или подавила 105 дронов.

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