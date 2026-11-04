Республиканцы обвиняют Трампа в разгромном поражении на выборах – Politico

После разгромного поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США однопартийцы президента Дональда Трампа начали открыто критиковать его политику и стиль руководства. Часть республиканцев считает, что причинами неудачи стали война против Ирана, рост цен на топливо и продукты, а также поведение самого американского лидера.

Об этом сообщает Politico.

3 ноября 2026, 10:38 Не только Конгресс: кого выбирают на промежуточных выборах в США Сегодня в США пройдут промежуточные выборы, которые называют одними из важнейших в современности. Кого на них выбирают и какие шансы у демократов победить республиканцев – на инфографике «Слово и дело».

Как отмечает издание, после масштабных поражений республиканцев на выборах 3 ноября союзники Трампа начали всё чаще возлагать ответственность за результаты голосования непосредственно на президента.

В то же время представители его политической команды пытаются переложить вину на кандидатов от Республиканской партии, обвиняя их в недостаточной активности во время избирательной кампании. Однако республиканцы в Конгрессе и за его пределами не согласны с таким объяснением.

Среди главных причин поражения они называют войну США и Израиля против Ирана, которая повлияла на стоимость топлива и продуктов питания. Кроме того, часть партийцев выражает недовольство манерой поведения Трампа.

Председатель Республиканской партии в округе Ликинг штата Огайо Мэтт Доул заявил, что после выборов партию ожидает переосмысление дальнейшего политического курса.

«В Республиканской партии происходит определённое переосмысление того, куда двигаться дальше. Думаю, часть республиканцев будет выступать за возвращение к нормальности. Это не будет означать отказ от идеологии и политики Трампа, но будет означать отказ от его стиля», – отметил он.

В свою очередь кандидат от республиканцев на должность губернатора штата Мэн Бобби Чарльз, потерпевший поражение на выборах, высказал оптимизм относительно будущего партии после завершения президентского срока Трампа.

«Это звучит немного иронично, но я всё же оптимистично смотрю в будущее, потому что через два года Трамп уйдёт», – сказал политик.

По оценке Politico, результаты промежуточных выборов стали серьёзным ударом для Республиканской партии и усилили внутренние споры относительно её дальнейшего развития и политического влияния Дональда Трампа.

Напомним, сегодня, 4 ноября, стало известно, что Демократическая партия выиграла промежуточные выборы в Конгресс США и будет контролировать обе его Палаты. На выборах в Сенат США от Техаса впервые почти за 40 лет одержал победу представитель демократов Джеймс Таларико. А в Северной и Южной Каролине впервые за 10 и 28 лет на выборах в Сенат победили демократы.

Тем временем президент Америки Дональд Трамп заявил, что будет накладывать вето на законопроекты демократов, которые посчитает неприемлемыми.

Также известно, что менее чем за неделю до промежуточных выборов в Конгресс США досрочно проголосовали более 43 млн американцев. Темпы голосования значительно превышают показатели большинства предыдущих избирательных кампаний.

А мировые медиа писали о том, что выборы в Конгресс США могут стать самыми дорогими в истории страны. Пятьдесят крупнейших доноров направили на поддержку политических сил 2,77 млрд долларов.

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