Трамп назвал вероятную дату полного открытия Ормузского пролива после диалога с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном проходят быстро и стороны обсуждают возобновление полноценного судоходства в Ормузском проливе уже во вторник, 4 августа.

Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

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«Мы обсуждаем пролив, его открытие буквально до сегодняшнего дня (4 августа – ред.). Полное открытие», – говорится в заявлении Трампа.

Он в очередной раз подчеркнул, что проход по проливу будет бесплатным для всех судов, поскольку США установили полный контроль над этим морским путем и не позволят Ирану взимать какую-либо плату за проход.

Согласно словам Трампа, после обсуждения Ормуза и возобновления нормального судоходства стороны якобы сразу должны перейти ко второй части договоренностей, которые будут касаться ядерной программы Тегерана.

«Второй этап будет заключаться в том, что мы будем говорить о ядерной программе. Денуклеаризация Ирана должна состояться, у них не может быть ядерного оружия», – подчеркнул Трамп.

Он отметил, что переговорный процесс между США и Ираном проходит «не очень сложно», и назвал нынешний диалог последней возможностью для Тегерана избежать удара по руководству страны.

«Это последний для них шанс подписать хороший документ. Я хотел бы не осуществлять такую масштабную атаку на эту страну. Надеюсь, они одумаются», – добавил Трамп.

Напомним, Трамп заявил, что Вашингтон отказался от запланированного удара по Ирану после обращения Тегерана и других государств Ближнего Востока, попросивших воздержаться от атаки из-за достижения договоренностей по основным положениям будущего соглашения.

Также американский лидер сообщил о том, что Вашингтон и Тегеран начнут новый этап переговоров в понедельник, 3 августа. По его словам, США и Израиль отложили новые удары по Ирану, чтобы дать дипломатии шанс достичь быстрого соглашения.

Однако в Иране опровергли информацию о переговорах с США. А перед этим Тегеран отказался поддержать предложенный Оманом план совместного регионального управления судоходством в Ормузском проливе.

При этом, как известно, администрация Трампа требовала от Ирана публично подтвердить открытость Ормузского пролива и взять на себя обязательство прекратить обстрелы коммерческих судов.

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