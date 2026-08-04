Зеленский ввел новые санкции против лиц и компаний, причастных к российскому ВПК

Национальная безопасность
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Президент Владимир Зеленский ввел санкции против 23 компаний и 20 связанных с ними физических лиц, работающих на российский военно-промышленный комплекс.
Офис президента

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против субъектов, работающих на российский военно-промышленный комплекс, а также поставляющих оборудование и компоненты для рф в обход санкций.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Сколько видов иностранного оборудования использует рф для производства оружияНесмотря на международные санкции, россия использует более полутора тысяч видов импортного оборудования, установленного на более чем двухстах заводах. Подробнее – на инфографике.

«Под санкции попали 23 компании и связанные с ними 20 физических лиц, которые производят и поставляют оборудование и компоненты для российского ВПК и силовых структур в обход санкций», – говорится в сообщении.

Согласно указу президента №704/2026, под санкции попали иностранные предприятия, привлеченные к производству российских баллистических ракет, средств ПВО, РЭБ и обслуживанию потребностей ОПК и силовых структур рф.

Как отмечается, под ограничения попали белорусская компания «Кидма Тек», которая производит оптические приборы, средства противовоздушной обороны и реактивные системы залпового огня, ремонтирует авиационные и противотанковые управляемые ракеты.

Также в санкционном списке есть завод имени Морозова, входящий в структуру подсанкционного «Ростеха», поставляющий твердотопливные заряды для двигателей баллистических ракет «Искандер-М».

В то же время, еще одна компания «Спецэлектронкомплект» – привлечена к производству управляемых авиационных ракет, и предприятие «Аурум», поставляющее системы РЭБ и дроны для российских оккупантов.

Также в списке оказались российские ИТ-предприятия, создающие цифровые решения и программы информационной безопасности для государственных и частных заказчиков.

«Каждое предприятие, которое потеряет доступ к компонентам, технологиям или финансированию, произведет меньше баллистических ракет, дронов и другого оружия для войны. Чем больше государств присоединятся к таким ограничениям, тем слабее будут возможности россии наносить удары по Украине», – заявил советник – уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Напомним, в июне глава государства подписал указы, которыми ввел в действие санкционные решения относительно российского военно-промышленного комплекса и лиц, сотрудничающих с оккупационной властью.

Также 30 мая президент Зеленский подписал два указа о синхронизации санкций Украины с решениями ЕС. Ограничения касаются физических лиц и компаний, связанных с россией, Ираном и другими странами.

При этом 7 июля Зеленский также ввел санкции против поставщиков для российского ВПК и пропагандистов.

Как известно, недавно Украина передала ЕС перечень западных компонентов, обнаруженных в ракетах рф.

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