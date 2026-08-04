Зеленский ввел новые санкции против лиц и компаний, причастных к российскому ВПК

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против субъектов, работающих на российский военно-промышленный комплекс, а также поставляющих оборудование и компоненты для рф в обход санкций.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

14 мая 2026, 13:20 Сколько видов иностранного оборудования использует рф для производства оружия Несмотря на международные санкции, россия использует более полутора тысяч видов импортного оборудования, установленного на более чем двухстах заводах. Подробнее – на инфографике.

«Под санкции попали 23 компании и связанные с ними 20 физических лиц, которые производят и поставляют оборудование и компоненты для российского ВПК и силовых структур в обход санкций», – говорится в сообщении.

Согласно указу президента №704/2026, под санкции попали иностранные предприятия, привлеченные к производству российских баллистических ракет, средств ПВО, РЭБ и обслуживанию потребностей ОПК и силовых структур рф.

Как отмечается, под ограничения попали белорусская компания «Кидма Тек», которая производит оптические приборы, средства противовоздушной обороны и реактивные системы залпового огня, ремонтирует авиационные и противотанковые управляемые ракеты.

Также в санкционном списке есть завод имени Морозова, входящий в структуру подсанкционного «Ростеха», поставляющий твердотопливные заряды для двигателей баллистических ракет «Искандер-М».

В то же время, еще одна компания «Спецэлектронкомплект» – привлечена к производству управляемых авиационных ракет, и предприятие «Аурум», поставляющее системы РЭБ и дроны для российских оккупантов.

Также в списке оказались российские ИТ-предприятия, создающие цифровые решения и программы информационной безопасности для государственных и частных заказчиков.

«Каждое предприятие, которое потеряет доступ к компонентам, технологиям или финансированию, произведет меньше баллистических ракет, дронов и другого оружия для войны. Чем больше государств присоединятся к таким ограничениям, тем слабее будут возможности россии наносить удары по Украине», – заявил советник – уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Напомним, в июне глава государства подписал указы, которыми ввел в действие санкционные решения относительно российского военно-промышленного комплекса и лиц, сотрудничающих с оккупационной властью.

Также 30 мая президент Зеленский подписал два указа о синхронизации санкций Украины с решениями ЕС. Ограничения касаются физических лиц и компаний, связанных с россией, Ираном и другими странами.

При этом 7 июля Зеленский также ввел санкции против поставщиков для российского ВПК и пропагандистов.

Как известно, недавно Украина передала ЕС перечень западных компонентов, обнаруженных в ракетах рф.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.