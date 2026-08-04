Дроны атаковали склады Wildberries в Московской и Ленинградской областях рф

В ночь на 4 августа беспилотники атаковали логистические комплексы в Московской и Ленинградской областях россии. Под удар могли попасть, в частности, складские помещения маркетплейса Wildberries.

Об этом сообщают российские СМИ.

Губернатор Ленинградской области заявил о повреждении складского помещения возле поселка Красный Бор после атаки БПЛА. Очевидцы опубликовали видео пожара на территории логистического комплекса.

По данным OSINT-аналитиков, дым заметили над территорией, где расположены два крупных логистических комплекса — Wildberries и «Лента».

Логистический центр Wildberries в Красном Бору имеет площадь около 154 тыс. кв. м, а комплекс «Ленты» — 70 тыс. кв. м. Окончательно установить, какой именно объект получил повреждения, на данный момент невозможно.

Кроме того, беспилотники атаковали промышленную зону города Чехов в Московской области. По информации российских Telegram-каналов, под удар могли попасть складские помещения Wildberries, после чего возник пожар.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил атаку беспилотников на Чехов. По его словам, в промзоне Новоселок произошло несколько возгораний, крупнейшее — на одном из складов, которое уже ликвидировали. Также повреждены электроподстанция и административное здание.

Напомним, утром 3 августа ударные беспилотники атаковали очередной логистический центр Wildberries во Владимирской области российской федерации.

А ранее украинские беспилотники FP-1 нанесли удары по логистическому центру Wildberries в Самарской области.

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