Иран атаковал танкеры ОАЭ в Ормузском проливе, среди раненых есть украинцы

Иранские войска нанесли ракетный удар по двум танкерам ОАЭ в Ормузском проливе. В результате атаки погиб член экипажа, среди раненых – граждане Украины.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство обороны ОАЭ.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

По данным военного ведомства, иранские ракеты попали в танкеры Mombasa и Al Bahiyah в южной полосе Ормузского пролива, а именно – в территориальных водах Омана. В результате обстрела на обоих судах вспыхнули пожары, которые удалось взять под контроль.

Как отмечается, в результате атаки погиб один член экипажа, находившийся на борту Mombasa. Еще восемь человек получили ранения, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Министерство уточняет, что среди пострадавших шесть граждан Индии и два гражданина Украины.

В ОАЭ назвали атаку «откровенным нападением» Ирана и заявили о праве ответить на эскалацию в Ормузском проливе.

«Коммерческое судоходство и использование Ормузского пролива в качестве инструмента давления или экономического шантажа равносильно пиратству и представляет собой прямую угрозу стабильности региона и его народов, а также глобальной энергетической безопасности», – заявили в ведомстве ОАЭ.

В то же время, как пишет агентство, иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что вывел из строя два «судна-нарушителя», которые якобы игнорировали предупреждения и пытались пройти по заминированному маршруту. Также в КСИР в очередной раз обвинили США в подстрекательстве судов к таким действиям.

Как известно, 7 июля в Ормузском проливе были атакованы два танкера, еще один – днем ранее. Катар обвинил Иран в нападении на танкер со сжиженным газом, в машинном отделении которого возник пожар. Экипаж эвакуировали, однако источники сообщали, что возгорание могло вызвать взрыв.

Впоследствии США нанесли новые удары по Ирану в ответ на атаки на коммерческие суда.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа требовала от Ирана публично подтвердить открытость Ормузского пролива и взять на себя обязательство прекратить обстрелы коммерческих судов.

Однако после этого иранские военные открыли предупредительный огонь по судну в проливе, которое якобы нарушило установленный порядок прохождения по стратегической водной артерии.

В США заявили, что Ормузский пролив остается полностью открытым для прохода гражданских судов, а движение кораблей является бесперебойным. В то же время в Иране утверждают, что проход любых судов полностью остановлен в связи с эскалацией ситуации в акватории Ормузского пролива.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.