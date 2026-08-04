Оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Сумам, есть жертва и пострадавшие

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В ночь на 4 августа российские оккупационные войска атаковали управляемыми авиабомбами один из районов города Сумы, в результате чего один человек погиб, а также есть раненые.
архивное фотоt.me/dsns_telegram

В ночь на 4 августа российские оккупационные войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре города Сумы. В результате авиаудара как минимум один человек погиб, также есть пострадавшие.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

«Сумы. Еще одна ночь под ударом врага. Управляемыми авиабомбами россияне атаковали гражданскую инфраструктуру города», – написал руководитель ОВА.

Согласно его словам, зафиксированы попадания на трех локациях в Ковпаковском районе города, где под ударом оказались частный сектор и объекты инфраструктуры.

«К сожалению, на данный момент известно об одном погибшем человеке. Также есть пострадавшие», – заявил Григоров, добавив, что точное количество пострадавших сейчас устанавливается.

В то же время, местное издание «Кордон.Медіа» уточняет, что серия взрывов прозвучала в городе около двух часов ночи.

«Сразу после бомб, один за другим, летят вражеские дроны на оптоволокне. На местах прилетов бушуют пожары», – говорится в сообщении.

Напомним, днем 3 августа российская армия атаковала Одесскую область. В результате удара возник пожар на одном из транспортных предприятий региона. Количество пострадавших в результате удара достигло 16 человек.

Также российская оккупационная армия в понедельник, 3 августа, атаковала одну из автозаправок Криворожского района, в результате удара пострадали по меньшей мере шестеро гражданских и погибли три человека, среди них – ребенок.

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