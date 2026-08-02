США отказались от атаки на Иран после обращения Тегерана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отказался от запланированного удара по Ирану после обращения Тегерана и других государств Ближнего Востока, попросивших воздержаться от атаки из-за достижения договоренностей относительно основных положений будущего соглашения.

Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

По словам американского президента, Соединенные Штаты были готовы применить против Ирана военную силу «масштаба, невиданного со времен Второй мировой войны». В то же время, по его словам, Иран и другие страны региона обратились к Вашингтону с призывом не наносить удар, поскольку стороны уже согласовали ключевые принципы будущего соглашения.

«Иран и другие страны Ближнего Востока только что обратились к нам с просьбой воздержаться от любого нападения, поскольку достигнуто согласие по основным положениям соглашения», – написал Трамп.

Президент США отметил, что согласился отменить возможную военную операцию при условии скорейшего заключения соответствующего соглашения. По словам Трампа, будущие договоренности должны предусматривать открытие Ормузского пролива и устранение ядерной угрозы со стороны Ирана. Он также утверждает, что такое решение поддерживает Израиль.

Ранее CBS News сообщал, что США и Израиль якобы готовили одну из самых масштабных атак на объекты энергетической инфраструктуры Ирана. На этом фоне Государственный департамент США рекомендовал американским гражданам на Ближнем Востоке рассмотреть возможность выезда из региона в случае дальнейшего обострения ситуации.

Ранее сообщалось, что 26 июля Иран и Оман могли достичь договоренностей относительно параметров нового соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе.

Но уже 29 июля Тегеран отказался поддержать предложенный Оманом план совместного регионального управления судоходством. В Иране заявили, что эта инициатива не имеет перспектив реализации и не соответствует интересам страны, в частности из-за предложенного равного распределения контроля над проливом между двумя государствами.

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