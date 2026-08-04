Украинцу предъявили обвинение в покушении на убийство женщины во Вроцлаве

Мир
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Прокуратура Вроцлава выдвинула 18-летнему гражданину Украины обвинение в покушении на убийство 30-летней женщины во время нападения, произошедшего 1 августа.
Иллюстративное фотоGetty Images

Прокуратура Вроцлава предъявила 18-летнему гражданину Украины обвинения в покушении на убийство 30-летней женщины. Юношу подозревают в нападении с ножом, в результате которого гражданка Польши получила несколько ранений.

Об этом сообщает издание Polskie Radio со ссылкой на заявление спикера Окружной прокуратуры во Вроцлаве Якуба Длубача.

Большинство поляков не поддерживает прием украинских беженцев: что показал опросВ Польше впервые с 2014 года большинство граждан выступило против приема украинских беженцев. По данным опроса CBOS, 52% поляков не поддерживают дальнейший прием украинцев, а более половины считает помощь им чрезмерной.

Согласно его словам, прокуратура города Вроцлав обратилась в суд с ходатайством о применении временного ареста в отношении 18-летнего подозреваемого.

При этом Длубач сообщил журналистам, что подозреваемому инкриминируют попытку убийства путем нападения с ножом и нанесения нескольких колотых ран женщине в область шеи и грудной клетки.

«Подозреваемый не признал своей вины и отказался давать объяснения», – говорится в заявлении спикера.

По данным прокуратуры, потерпевшая и подозреваемый 18-летний украинец ранее не были знакомы. Фигуранту грозит пожизненное заключение.

Как известно, в польском Вроцлаве полиция задержала 18-летнего украинца по подозрению в вооруженном нападении на 30-летнюю гражданку Польши вечером 1 августа.

Помимо этого, накануне в Польше совершили нападение еще на троих украинцев, граждане Украины получили значительные повреждения. На инцидент уже отреагировали в консульстве.

Напомним, на днях в польском городе Гдыня неизвестный мужчина напал на 40-летнюю гражданку Украины, дважды ударив ее деревянной палкой по голове. После нападения злоумышленник сбежал, а полиция начала его поиски.

На фоне подобных инцидентов в польской прокуратуре создали специализированные группы для расследования преступлений на почве национальной ненависти. Соответствующую спецподготовку уже прошли более 100 прокуроров.

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