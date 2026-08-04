Украинцу предъявили обвинение в покушении на убийство женщины во Вроцлаве

Прокуратура Вроцлава предъявила 18-летнему гражданину Украины обвинения в покушении на убийство 30-летней женщины. Юношу подозревают в нападении с ножом, в результате которого гражданка Польши получила несколько ранений.

Об этом сообщает издание Polskie Radio со ссылкой на заявление спикера Окружной прокуратуры во Вроцлаве Якуба Длубача.

18 июля 2026, 03:42 Большинство поляков не поддерживает прием украинских беженцев: что показал опрос В Польше впервые с 2014 года большинство граждан выступило против приема украинских беженцев. По данным опроса CBOS, 52% поляков не поддерживают дальнейший прием украинцев, а более половины считает помощь им чрезмерной.

Согласно его словам, прокуратура города Вроцлав обратилась в суд с ходатайством о применении временного ареста в отношении 18-летнего подозреваемого.

При этом Длубач сообщил журналистам, что подозреваемому инкриминируют попытку убийства путем нападения с ножом и нанесения нескольких колотых ран женщине в область шеи и грудной клетки.

«Подозреваемый не признал своей вины и отказался давать объяснения», – говорится в заявлении спикера.

По данным прокуратуры, потерпевшая и подозреваемый 18-летний украинец ранее не были знакомы. Фигуранту грозит пожизненное заключение.

Как известно, в польском Вроцлаве полиция задержала 18-летнего украинца по подозрению в вооруженном нападении на 30-летнюю гражданку Польши вечером 1 августа.

Помимо этого, накануне в Польше совершили нападение еще на троих украинцев, граждане Украины получили значительные повреждения. На инцидент уже отреагировали в консульстве.

Напомним, на днях в польском городе Гдыня неизвестный мужчина напал на 40-летнюю гражданку Украины, дважды ударив ее деревянной палкой по голове. После нападения злоумышленник сбежал, а полиция начала его поиски.

На фоне подобных инцидентов в польской прокуратуре создали специализированные группы для расследования преступлений на почве национальной ненависти. Соответствующую спецподготовку уже прошли более 100 прокуроров.

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