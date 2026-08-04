Кабмин назначил нового заместителя министра обороны

Кабинет министров назначил Николая Швыдкого заместителем министра обороны Украины. Он будет отвечать за усиление взаимодействия ведомства с украинской армией.

Об этом сообщили представитель Кабмина Тарас Мельничук и пресс-служба Минобороны со ссылкой на и.о. министра обороны Евгения Хмару.

23 июля 2026, 13:03 От Гелетея и Муженко – до Хмары и Драпатого. Кто был министром обороны и главкомом ВСУ за время войны с рф «Слово и дело» показывает на инфографике время пребывания на должностях министров обороны и главнокомандующих ВСУ с июля 2014 по июль 2026.

Как отмечается, в понедельник, 3 августа, правительство назначило Швыдкого заместителем министра обороны. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина.

Хмара подчеркнул, что это назначение является частью формирования команды, которая должна быстрее реагировать на запросы фронта и оперативнее превращать потребности военных в конкретные управленческие решения.

«Продолжаем формировать команду, способную быстрее превращать потребности фронта в решения», – заявил и.о. министра.

Согласно словам Хмары, ключевой задачей Швыдкого на должности заместителя станет усиление практического взаимодействия Министерства обороны с ВСУ. В частности, речь идет о координации работы между Минобороны, Генеральным штабом ВСУ и Главнокомандующим Михаилом Драпатым.

«Решения Минобороны должны быть максимально приближены к реальной ситуации на фронте, потребностям боевых подразделений и задачам, стоящим перед Силами обороны... Потребности подразделений должны быстрее доходить до Министерства. А конкретные решения для воинов – быстрее доходить до фронта», – подчеркнул и.о. руководителя ведомства.

Как известно, после отставки правительства Юлии Свириденко в конце июля ведомство возглавил и.о. Евгений Хмара.

15 июля уже бывший глава Минобороны Михаил Федоров сообщил о своей отставке. По информации нардепов, перед этим президент Владимир Зеленский на собрании фракции «Слуга народа» заявил, что Федоров покинет должность, поскольку он «провалил реформу ТЦК».

После увольнения в Киеве и ряде других городов Украины начались акции протеста. Участники митингов требуют вернуть Федорова на должность.

Напомним, 21 июля в вечернем обращении президент Владимир Зеленский сообщил о кадровых изменениях в военном руководстве. Он заявил, что уволил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и назначил на эту должность командующего Объединенными силами, генерал-майора Михаила Драпатого.

Также сообщалось, что уже после увольнения Федоров провел ряд встреч с президентом Зеленским. Впоследствии стало известно, что глава государства предлагал Федорову несколько должностей, в частности пост вице-премьер-министра по военным инновациям.

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