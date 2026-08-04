Залужный сделал неожиданное заявление о невозможности вступления Украины в НАТО – СМИ

Посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ, генерал Валерий Залужный заявил, что не верит в перспективу вступления Украины в Североатлантический альянс (НАТО), добавив, что неоднократно слышал обещания относительно будущего вступления Украины.

Об этом пишет «Европейская правда», цитируя заявление Залужного во время дискуссии по евроатлантической интеграции на общем совещании послов в Киеве.

19 февраля 2026, 16:42 Как изменилось количество военнослужащих в странах НАТО за 12 лет Общее количество вооруженных сил стран НАТО составляет 3,4 млн военнослужащих. Больше всего нарастили свои армии с 2014 года Польша, Литва и Латвия. На инфографике – как изменилось количество военных во всех странах Альянса.

Как отмечается, когда украинского посла попросили прокомментировать участие страны в коалиции JEF, он подчеркнул, что не считает перспективным движение Украины к членству в НАТО в нынешнем формате.

«Очень хорошо знаю НАТО. Лет двенадцать, наверное, лично занимался тем, чтобы мы овладели стандартами НАТО, и слушал каждый год сказки о том, что вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в него, к сожалению, не вступим», – заявил Залужный.

Согласно словам генерала, преградой для вступления Украины в НАТО является то, что «невозможно присоединяться с тем уровнем развития, который есть в Вооруженных Силах Украины… к организации, которая обладает доктринами Второй мировой войны». Залужный подчеркнул, что проблема заключается не только в процессе вступления, но и в необходимости обновления самого блока.

При этом он предположил, что Альянс еще как минимум 12 лет останется таким, какой есть, и будет вынужден долгое время адаптироваться к стандартам, которых «необходимо достичь, чтобы равняться хотя бы половине уровня российской федерации».

В то же время, Залужный подчеркнул, что Украина нуждается в технологиях, которые сейчас есть у стран НАТО, в частности, в сфере противоракетной обороны и космической отрасли.

Украинский посол предположил, что сейчас более эффективным может быть создание отдельного европейского военного блока безопасности. При этом он назвал перспективным форматом участие Украины в Объединенных экспедиционных силах (JEF), которые могут стать одним из механизмов гарантирования безопасности.

«Украина будет привязываться к блокам и союзам, которые, наверное, будут формироваться. Вероятнее всего, мы будем вести речь о европейском военном блоке безопасности», – сказал генерал.

Залужный добавил, что JEF имеет созданные с 2015 года органы управления, однако в Киеве пока недостаточно работали над интеграцией в этот формат.

Как известно, в марте Украина и Великобритания подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий расширение сотрудничества в космической сфере.

Также уже в мае Украина и НАТО определили основные направления сотрудничества, которые помогут превратить боевой опыт Украины в стандарты армий Альянса.

Напомним, поскольку Украина не имеет перспектив получить полноценное членство в НАТО в ближайшее время, в Европе предложили создать Европейский оборонный союз. Он должен объединить оборонные возможности Украины, Великобритании и Норвегии с потенциалом стран ЕС.

Ранее мы сообщали, что процесс вступления Украины в НАТО тормозят США и еще три страны Европы.

В то же время, спецпредставитель США по вопросам Украины, отставной генерал Кит Келлог резко раскритиковал НАТО, назвав союзников «трусами» и предложил создать новый оборонный альянс, в который могла бы войти Украина.

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