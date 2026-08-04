В Иране заявили, что готовились атаковать три объекта на территории Украины

После атаки на иранское судно в Каспийском море Тегеран готовился нанести удар по Украине. Однако от этого плана отказались после того, как Киев якобы принес извинения.

Об этом сообщает канал PressTV, цитируя заявление старшего советника лидера Ирана Мохсена Резаи.

17 марта 2026, 14:51 Иран против Украины: стоит ли бояться ракетных ударов Вероятность ракетных ударов Ирана по Украине существует, хотя с каждым днем ​​постепенно уменьшается.

Иранский чиновник заявил, что рассматривал возможность удара по трем объектам на территории Украины. Однако, по его словам, впоследствии от этого плана якобы отказались после того, как Украина «принесла извинения» иранской стороне.

«Мы были готовы нанести удар по трем объектам на территории Украины, но после того, как страна принесла извинения, мы отменили атаку», – заявил Резаи.

Напомним, в конце июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешных дальнобойных ударах в акватории Каспийского моря. По его словам, целями стали военный корабль, а также суда, транспортировавшие военные грузы из Ирана.

После этого Иран обвинил Украину в атаке на свое торговое судно в Каспийском море. В Тегеране сообщили об одном погибшем и одном раненом члене экипажа, а также заявили о праве на ответный удар.

В Киеве после этого заявили, что угрозы Ирана нанести удары по Украине являются «неоправданными и безосновательными».

Как известно, уже 28 июля глава МИД Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой МИД Ирана на фоне угроз Тегерана нанести удар по Украине.

Арагчи после разговора с Сибигой заявил, что в Иране «не хотят эскалации» с Украиной, однако Киев должен возместить ущерб за затопленное иранское судно в Каспийском море.

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